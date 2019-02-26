26.02.2019 15:15

На Харьковщине в январе работали 507 АЗС, которых контролировали полтора десятка операторов рынка (инфографика)

Общий оборот легальных заправок, по данным региональных статистиков, приближается к полу миллиарду гривен в месяц.



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В Харьковской области в январе 2019 сеть автозаправочных станций (далее - АЗС) насчитывала 507 единицы, из них 12 - АГНКС.

Общий товарооборот от продажи светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС составил 469,3 млн.грн, из него

бензин моторный - 190,2 млн.грн (40,5% от общего объема),

газойли (дизельное топливо) - 152 0 млн.грн (32,4%),

пропан и бутан сжиженные - 121,6 млн.грн (25,9%) и

газ природный сжиженный или в газообразном состоянии (метан) - 5,5 млн.грн (1, 2%).

В общем объеме в натуральном измерении бензина 57,4% приходилось на продажу бензина марок А-95, 40,3% - марки А-92 и 1,9% - топлива моторного смесевого (с содержанием спиртов, биоэтанола или их смесей от 5% и больше).

Кроме того, общий розничный товарооборот от продажи светлых нефтепродуктов и газа в январе 2019 составлял 351,4 млн.грн, из которого 150,4 млн.грн (42,8%) - продажа бензина моторного, 102,5 млн.грн (29,2%) - пропана и бутана сжиженных, 95,2 млн.грн (27,1%) - газойля (топлива дизельного) и 3,3 млн.грн (0,9%) - газа природного сжиженного или в газообразном состоянии (метана).

В натуральном измерении было реализовано пропана и бутана сжиженного - 4,8 тыс.т, что на 45,9% больше, чем в январе 2018, бензина моторного - 4,0 тыс.т, (на 8,6% меньше) , дизельного топлива - 2,8 тыс.т (на 8,4% меньше), газа природного сжиженного или в газообразном состоянии - 0,1 тыс.т (на 27,6% меньше).

В объеме реализованного бензина 63,4% приходилось на продажу бензина марок А-95, 33,6% - А-92, 2,4% - топлива моторного смесевого (с содержанием спиртов, биоэтанола или их смесей от 5% и более).