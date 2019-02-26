На Харьковщине в январе работали 507 АЗС, которых контролировали полтора десятка операторов рынка (инфографика)

Общий оборот легальных заправок, по данным региональных статистиков, приближается к полу миллиарду гривен в месяц.
В Харьковской области в январе 2019 сеть автозаправочных станций (далее - АЗС) насчитывала 507 единицы, из них 12 - АГНКС.
Общий товарооборот от продажи светлых нефтепродуктов и сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС составил 469,3 млн.грн, из него
В общем объеме в натуральном измерении бензина 57,4% приходилось на продажу бензина марок А-95, 40,3% - марки А-92 и 1,9% - топлива моторного смесевого (с содержанием спиртов, биоэтанола или их смесей от 5% и больше).
Кроме того, общий розничный товарооборот от продажи светлых нефтепродуктов и газа в январе 2019 составлял 351,4 млн.грн, из которого 150,4 млн.грн (42,8%) - продажа бензина моторного, 102,5 млн.грн (29,2%) - пропана и бутана сжиженных, 95,2 млн.грн (27,1%) - газойля (топлива дизельного) и 3,3 млн.грн (0,9%) - газа природного сжиженного или в газообразном состоянии (метана).
В натуральном измерении было реализовано пропана и бутана сжиженного - 4,8 тыс.т, что на 45,9% больше, чем в январе 2018, бензина моторного - 4,0 тыс.т, (на 8,6% меньше) , дизельного топлива - 2,8 тыс.т (на 8,4% меньше), газа природного сжиженного или в газообразном состоянии - 0,1 тыс.т (на 27,6% меньше).
В объеме реализованного бензина 63,4% приходилось на продажу бензина марок А-95, 33,6% - А-92, 2,4% - топлива моторного смесевого (с содержанием спиртов, биоэтанола или их смесей от 5% и более).
|
Средние цены на горючее на 26.02.2019 (Харьков и обл.)
|
Вид топлива
|
Цена (грн.)
|
Бензин А-95 премиум
|
29,62
|
0.00
|
0%
|
Бензин А-95
|
27,55
|
-0.20
|
-0.735%
|
Бензин А-92
|
26,49
|
0.00
|
0%
|
Дизельное топливо
|
27,21
|
0.00
|
0%
|
Газ автомобильный
|
10,38
|
0.02
|
0.193%
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, уважайте интересы и чувства окружающих. Чужую бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
влажн.:
давл.:
ветер: