26.02.2019 16:40

Две трети строительного рынка Харькова в январе была занята инфраструктурой и только четверть – жилищным строительством

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями региона в январе 2019 составил 770,6 млн.грн.



://dozor.kharkov.ua

Строительство зданий составляет не более 88% от прошлогоднего объема.

И только активный рост капиталовложений в инфраструктурные проекты и увеличение на 19,2% строительства инженерных сооружений порадовало статистиков.

Итоговый Индекс строительной продукции по Хаолклвщине в январе 2019 по сравнению с январем 2018 составил 105,7%.

По мнению аналитиков основную долю в инфраструктурных проектах перетягивают на себя проекту по освоению газового месторождения в регионе.