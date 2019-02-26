Главная Новости Экономика и промышленность Две трети строительного рынка Харькова в январе была занята инфраструктурой и только четверть – жилищным строительством
26.02.2019  16:40   

Две трети строительного рынка Харькова в январе была занята инфраструктурой и только четверть – жилищным строительством

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями региона в январе 2019 составил 770,6 млн.грн.


://dozor.kharkov.ua

Строительство зданий составляет не более 88% от прошлогоднего объема.

И только активный рост капиталовложений в инфраструктурные проекты и увеличение на 19,2% строительства инженерных сооружений порадовало статистиков.

Итоговый Индекс строительной продукции по Хаолклвщине в январе 2019 по сравнению с январем 2018 составил 105,7%.

По мнению аналитиков основную долю в инфраструктурных проектах перетягивают на себя проекту по освоению газового месторождения в регионе.

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  сезон, работы, харьков, строительство, жилье, инфраструктура
 
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