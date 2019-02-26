Две трети строительного рынка Харькова в январе была занята инфраструктурой и только четверть – жилищным строительством

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями региона в январе 2019 составил 770,6 млн.грн.
Строительство зданий составляет не более 88% от прошлогоднего объема.
И только активный рост капиталовложений в инфраструктурные проекты и увеличение на 19,2% строительства инженерных сооружений порадовало статистиков.
Итоговый Индекс строительной продукции по Хаолклвщине в январе 2019 по сравнению с январем 2018 составил 105,7%.
По мнению аналитиков основную долю в инфраструктурных проектах перетягивают на себя проекту по освоению газового месторождения в регионе.
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, уважайте интересы и чувства окружающих. Чужую бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
влажн.:
давл.:
ветер: