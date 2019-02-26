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26.02.2019  19:19   

Производство продуктов питания на Харьковщине снизилось до 61% от производства в декабре 2017 года

Такое резкое падение промышленного производства обусловлено резким снижением закупок мяса и молока и повышением закупочных цен.


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На Харьковщине переработчикам сдали в 1,5 раза меньше мяса - предприятия по переработке мяса всех категорий товаропроизводителей получили только 17 500 тонн скота и птицы в живой массе.

На молокоперерабатывающие предприятия поступило 213,4 тыс. т молока, что на 10,5% меньше, чем в 2017 году.

Доля купленного молока от предприятий составляла 74,4%, от населения - 5,3%, остальные молока поступила на давальческих началах и от собственного производства.

На предприятия, которые занимались хранением и переработкой зерновых, зернобобовых и масличных культур с начала 2018 поступило культур зерновых и зернобобовых 1,5 млн т (на 22,5% меньше, чем в 2017 году), бобов сои - 12,2 тыс . т (на 38,3% меньше), семяна подсолнечника - 916 тыс. т (на 10,5% меньше).

Средняя цена закупки молока от всех категорий хозяйств составила 7,1 тыс. грн за тонну (на 5,7% больше, чем в 2017 году), зерновых и зернобобовых культур - 4,8 тыс. грн за тонну (на 11,2% больше), семян подсолнечника - 8,9 тыс. грн за тонну (на 1% больше).

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  питание, производство, харьков, промышленное, статистика
 
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