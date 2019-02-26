Производство продуктов питания на Харьковщине снизилось до 61% от производства в декабре 2017 года

Такое резкое падение промышленного производства обусловлено резким снижением закупок мяса и молока и повышением закупочных цен.
На Харьковщине переработчикам сдали в 1,5 раза меньше мяса - предприятия по переработке мяса всех категорий товаропроизводителей получили только 17 500 тонн скота и птицы в живой массе.
На молокоперерабатывающие предприятия поступило 213,4 тыс. т молока, что на 10,5% меньше, чем в 2017 году.
Доля купленного молока от предприятий составляла 74,4%, от населения - 5,3%, остальные молока поступила на давальческих началах и от собственного производства.
На предприятия, которые занимались хранением и переработкой зерновых, зернобобовых и масличных культур с начала 2018 поступило культур зерновых и зернобобовых 1,5 млн т (на 22,5% меньше, чем в 2017 году), бобов сои - 12,2 тыс . т (на 38,3% меньше), семяна подсолнечника - 916 тыс. т (на 10,5% меньше).
Средняя цена закупки молока от всех категорий хозяйств составила 7,1 тыс. грн за тонну (на 5,7% больше, чем в 2017 году), зерновых и зернобобовых культур - 4,8 тыс. грн за тонну (на 11,2% больше), семян подсолнечника - 8,9 тыс. грн за тонну (на 1% больше).
Если не хотите, чтобы день прошел в беспрестанных спорах, уважайте интересы и чувства окружающих. Чужую бестактность попробуйте сглаживать мягким юмором.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
влажн.:
давл.:
ветер: