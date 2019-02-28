Большинство принятых в Харькове к эксплуатации квартир - однокомнатные

В Чугуеве – темпы роста жилищного строительства за год выросли более, чем в 7 раз.
В 2018 в регионе принято в эксплуатацию 528,9 тыс.м2 общей площади жилья (новое строительство), из которых 11,1 тыс.м2 «самостроя» (2,1% общего объема жилья - в соответствии с Порядком принятия в эксплуатацию объектов, построенных без разрешительного документа на выполнение строительных работ, утвержденного приказом Минрегиона от 03.07.2018 № 158).
Всего по Харьковщине сдали 8392 квартиры из которых 93.1% (8150 квартир).
Средняя площадь сданных «однушек» - 60 м2
Один из самых существенных показателей городского жилищного строительства показал Чугуев – темпы ввода жилья выросли в 7 раз загод
Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в 2018 по сравнению с 2017 г. увеличилась в 1,5 раза, при этом без учета площади, принятой в эксплуатацию в соответствии с Порядком - на 48,9%. Объем принятого в эксплуатацию жилья в городах составил 492,8 тыс.м2, или 93,2% от общего объема, в сельской местности - 36,1 тыс.м2 (6,8%). Основную часть (77,6%) общего объема жилья принято в эксплуатацию в домах с двумя и более квартирами, 21,9% - в домах одноквартирных, 0,5% - в общежитиях.
|
|
Принято в 2018 г.
|
м2
общей площади
|
в % к
|
2017 г.
|
Общему объему
|
Харьковская область
|
528 854
|
152,0
|
100,0
|
г. Харків
|
438 586
|
155,0
|
82,9
|
г. Чугуев
|
11 272
|
713,5
|
2,1
|
районы
|
|
|
|
Дергачовский
|
18 722
|
124,3
|
3,5
|
Харьковський
|
32 946
|
119,7
|
6,2
День идеален для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ожидается мелкий дождь со снегом, мокрый снег. Днем порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах местами гололедица.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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давл.:
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