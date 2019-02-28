28.02.2019 16:30

Большинство принятых в Харькове к эксплуатации квартир - однокомнатные

В Чугуеве – темпы роста жилищного строительства за год выросли более, чем в 7 раз.



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В 2018 в регионе принято в эксплуатацию 528,9 тыс.м2 общей площади жилья (новое строительство), из которых 11,1 тыс.м2 «самостроя» (2,1% общего объема жилья - в соответствии с Порядком принятия в эксплуатацию объектов, построенных без разрешительного документа на выполнение строительных работ, утвержденного приказом Минрегиона от 03.07.2018 № 158).

Всего по Харьковщине сдали 8392 квартиры из которых 93.1% (8150 квартир).

Средняя площадь сданных «однушек» - 60 м2

Один из самых существенных показателей городского жилищного строительства показал Чугуев – темпы ввода жилья выросли в 7 раз загод

Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в 2018 по сравнению с 2017 г. увеличилась в 1,5 раза, при этом без учета площади, принятой в эксплуатацию в соответствии с Порядком - на 48,9%. Объем принятого в эксплуатацию жилья в городах составил 492,8 тыс.м2, или 93,2% от общего объема, в сельской местности - 36,1 тыс.м2 (6,8%). Основную часть (77,6%) общего объема жилья принято в эксплуатацию в домах с двумя и более квартирами, 21,9% - в домах одноквартирных, 0,5% - в общежитиях.

Принято в 2018 г. м2 общей площади в % к 2017 г. Общему объему Харьковская область 528 854 152,0 100,0 г. Харків 438 586 155,0 82,9 г. Чугуев 11 272 713,5 2,1 районы Дергачовский 18 722 124,3 3,5 Харьковський 32 946 119,7 6,2