Харьковчане увеличили перечисление налогов и сборов

В течение января-февраля 2019 года обеспечен сбор платежей в бюджеты всех уровней в сумме 7 189,0 млн грн.
Указанная сумма на 2 843,0 млн грн больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области.
Темп роста сбора платежей к соответствующее периоду прошлого года составил 165,4 процента.
Кроме того, за февраль в бюджеты всех уровней поступило 3 453 млн грн, что на 1 259 млн грн, или в 1,6 раза больше чем за февраль 2018 года.
Оказаться в плену своих желаний сегодня гораздо легче обычного. Звезды советуют сохранять критичность мышления и не идти ни у кого на поводу.
Немного снега и мороз до пяти градусов днем – такими будут первые выходные весны.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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