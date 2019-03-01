01.03.2019 17:03

Харьковчане увеличили перечисление налогов и сборов

В течение января-февраля 2019 года обеспечен сбор платежей в бюджеты всех уровней в сумме 7 189,0 млн грн.



// kh.sfs.gov.ua

Указанная сумма на 2 843,0 млн грн больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области.

Темп роста сбора платежей к соответствующее периоду прошлого года составил 165,4 процента.

Кроме того, за февраль в бюджеты всех уровней поступило 3 453 млн грн, что на 1 259 млн грн, или в 1,6 раза больше чем за февраль 2018 года.