04.03.2019 11:01

О доходах и расходах Харькова в 2019 году

В течение января-февраля 2019 года в бюджет Харькова поступило 2 662,4 миллиарда гривен.



// Facebook

Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, поступления в бюджет состояли из:

– налога на доходы физических лиц – 904,1 млн грн;

– единого налога – 461,4 млн грн;

– платы за землю – 189,9 млн грн;

– акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 49,7 млн грн;

– налога на недвижимое имущество – 47,2 млн грн;

– собственных поступлений бюджетных учреждений – 41,9 млн грн;

– средств от продажи земли – 21,5 млн грн.



Объем трансфертов из государственного бюджета Украины в бюджет Харькова составил 895,8 млн грн, в том числе получено субвенций:

– на предоставление льгот и субсидий населению – 256,9 млн грн;

– на выплату помощи семьям с детьми – 203,3 млн грн;

– образовательной субвенции – 211,6 млн грн;

– медицинской – 183 млн грн;

– на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 6,7 млн грн;

– на мероприятия по социально-экономическому развитию территорий – 5,8 млн грн;

– дотаций на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения – 22,7 млн грн;

– на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога – 5,8 млн грн.



Расходы бюджета города Харькова за январь-февраль 2019 года составили 2157,6 млн грн, из них:

– на финансирование социально-культурной сферы направлено 1417,8 млн грн;

– жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 390 млн грн;

– бесперебойной работы пассажирского транспорта – 130 млн грн.