О доходах и расходах Харькова в 2019 году

В течение января-февраля 2019 года в бюджет Харькова поступило 2 662,4 миллиарда гривен.
Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, поступления в бюджет состояли из:
– налога на доходы физических лиц – 904,1 млн грн;
– единого налога – 461,4 млн грн;
– платы за землю – 189,9 млн грн;
– акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизных товаров – 49,7 млн грн;
– налога на недвижимое имущество – 47,2 млн грн;
– собственных поступлений бюджетных учреждений – 41,9 млн грн;
– средств от продажи земли – 21,5 млн грн.
Объем трансфертов из государственного бюджета Украины в бюджет Харькова составил 895,8 млн грн, в том числе получено субвенций:
– на предоставление льгот и субсидий населению – 256,9 млн грн;
– на выплату помощи семьям с детьми – 203,3 млн грн;
– образовательной субвенции – 211,6 млн грн;
– медицинской – 183 млн грн;
– на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 6,7 млн грн;
– на мероприятия по социально-экономическому развитию территорий – 5,8 млн грн;
– дотаций на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения – 22,7 млн грн;
– на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога – 5,8 млн грн.
Расходы бюджета города Харькова за январь-февраль 2019 года составили 2157,6 млн грн, из них:
– на финансирование социально-культурной сферы направлено 1417,8 млн грн;
– жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 390 млн грн;
– бесперебойной работы пассажирского транспорта – 130 млн грн.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. И будьте осторожнее с деньгами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на мелкий дождь.
С 4 по 10 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
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