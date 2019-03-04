04.03.2019 12:50

Из-за существенного подорожания платные услуги харьковчанам оказываются на 30% реже, чем в прошлом году - статистика

Лидерами услуг остались связь, легальные репетиторство и аренда.



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В IV квартале 2018 объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 10,4 млрд, или в сопоставимых ценах 118,8% от объемов соответствующего периода 2017.

При этом услуги, реализуемые населению, составили 29,9% от общего объема реализованных услуг, или 3,1 млрд.

В общем объеме реализованных услуг крупнейшие составили в сферах: информации и телекоммуникаций - 3,2 млрд; транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности - 2,2 млрд; профессиональной, научной и технической деятельности - 1,4 млрд; операций с недвижимым имуществом - 1,1 млрд; деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания - 756,9 млн.грн; образования - 753,9 млн.грн.

Среди населения наибольшим спросом пользовались услуги в сферах образования - 718,4 млн.грн, а также услуги информации и телекоммуникаций - 683,2 млн.грн.