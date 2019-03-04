Из-за существенного подорожания платные услуги харьковчанам оказываются на 30% реже, чем в прошлом году - статистика

Лидерами услуг остались связь, легальные репетиторство и аренда.
В IV квартале 2018 объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составил 10,4 млрд, или в сопоставимых ценах 118,8% от объемов соответствующего периода 2017.
При этом услуги, реализуемые населению, составили 29,9% от общего объема реализованных услуг, или 3,1 млрд.
В общем объеме реализованных услуг крупнейшие составили в сферах: информации и телекоммуникаций - 3,2 млрд; транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности - 2,2 млрд; профессиональной, научной и технической деятельности - 1,4 млрд; операций с недвижимым имуществом - 1,1 млрд; деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания - 756,9 млн.грн; образования - 753,9 млн.грн.
Среди населения наибольшим спросом пользовались услуги в сферах образования - 718,4 млн.грн, а также услуги информации и телекоммуникаций - 683,2 млн.грн.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. И будьте осторожнее с деньгами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на мелкий дождь.
С 4 по 10 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
влажн.:
давл.:
ветер: