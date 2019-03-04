04.03.2019 13:50

За уборщиц-нелегалов на предприятие наложен штраф почти в пол миллиона

ГУ Гоструда наказало штрафами владельцев клининговой компании, торгового и полиграфического предприятия.



http://www.kh.dsp.gov.ua/?p=14670

На Харьковщине инспекторами Главного управления Гоструда проведен ряд инспекционных посещений, во время которых было выявлено нелегально трудоустроенных работников:

На одном из частных предприятий, которое занимается уборкой помещений обнаружили 10 неоформленных работников.

У физического лица - предпринимателя и частного предприятия, работающие в сфере торговли выявлено 3 работника без надлежащего оформления трудовых отношений.

Также в физического лица - предпринимателя, занимающегося полиграфическим производством было задействовано 6 работников «нелегалов».

По результатам инспекционных посещений, уполномоченными лицами Главного управления Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 2,4 млн гривен.

Согласно принятым Законом «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» минимальная заработная плата в 2019 году составит 4173 грн.

За нарушение трудового законодательства юридические и физические лица - предприниматели, использующие наемный труд, будут нести финансовую ответственность в следующих размерах: 100 минимальных зарплат - 417 300 грн.

В случае совершения работодателем препятствования при проведении мероприятий государственного надзора (контроля) по выявлению работников без надлежащего оформления. 30 минимальных зарплат за каждого работника, это 125190 грн.

В преддверие выходных инспекторы Готруда напомнили, что штраф в 10 минимальных зарплат за каждого работника, это 41730 грн. за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда в ночное время, за работу в выходной или праздничный день, сверхурочную работу и другие вопросы оплаты труда.