За уборщиц-нелегалов на предприятие наложен штраф почти в пол миллиона

ГУ Гоструда наказало штрафами владельцев клининговой компании, торгового и полиграфического предприятия.
На Харьковщине инспекторами Главного управления Гоструда проведен ряд инспекционных посещений, во время которых было выявлено нелегально трудоустроенных работников:
По результатам инспекционных посещений, уполномоченными лицами Главного управления Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 2,4 млн гривен.
Согласно принятым Законом «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» минимальная заработная плата в 2019 году составит 4173 грн.
За нарушение трудового законодательства юридические и физические лица - предприниматели, использующие наемный труд, будут нести финансовую ответственность в следующих размерах: 100 минимальных зарплат - 417 300 грн.
В случае совершения работодателем препятствования при проведении мероприятий государственного надзора (контроля) по выявлению работников без надлежащего оформления. 30 минимальных зарплат за каждого работника, это 125190 грн.
В преддверие выходных инспекторы Готруда напомнили, что штраф в 10 минимальных зарплат за каждого работника, это 41730 грн. за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда в ночное время, за работу в выходной или праздничный день, сверхурочную работу и другие вопросы оплаты труда.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. Записывайте мысли, чтобы оценить их позднее, на свежую голову. И будьте осторожнее с деньгами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Дождь со снегом, который начнется во второй половине дня, к вечеру сменится на мелкий дождь.
С 4 по 10 марта продлится Масленичная неделя: время печь блины, ходить друг к другу в гости и жечь баб.
влажн.:
давл.:
ветер: