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04.03.2019  13:50   

За уборщиц-нелегалов на предприятие наложен штраф почти в пол миллиона

ГУ Гоструда наказало штрафами владельцев клининговой компании, торгового и полиграфического предприятия.


http://www.kh.dsp.gov.ua/?p=14670

На Харьковщине инспекторами Главного управления Гоструда проведен ряд инспекционных посещений, во время которых было выявлено нелегально трудоустроенных работников:

  • На одном из частных предприятий, которое занимается уборкой помещений обнаружили 10 неоформленных работников.
  • У физического лица - предпринимателя и частного предприятия, работающие в сфере торговли выявлено 3 работника без надлежащего оформления трудовых отношений.
  • Также в физического лица - предпринимателя, занимающегося полиграфическим производством было задействовано 6 работников «нелегалов».

По результатам инспекционных посещений, уполномоченными лицами Главного управления Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 2,4 млн гривен.

Согласно принятым Законом «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» минимальная заработная плата в 2019 году составит 4173 грн.

За нарушение трудового законодательства юридические и физические лица - предприниматели, использующие наемный труд, будут нести финансовую ответственность в следующих размерах: 100 минимальных зарплат - 417 300 грн.

В случае совершения работодателем препятствования при проведении мероприятий государственного надзора (контроля) по выявлению работников без надлежащего оформления. 30 минимальных зарплат за каждого работника, это 125190 грн.

В преддверие выходных инспекторы Готруда напомнили, что штраф в 10 минимальных зарплат за каждого работника, это 41730 грн. за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда в ночное время, за работу в выходной или праздничный день, сверхурочную работу и другие вопросы оплаты труда.

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  нелегал, работа, харьков, уборщица, продавец, полиграфия, инспектор, гоструда
 
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