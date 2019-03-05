Суд обязал Харьковский завод транспортного оборудования остановить эксплуатацию 27 грузоподъемных кранов

Инспекторы Гоструда обнаружили нарушение регламента эксплуатации и отсутствие техосмотров
В ноябре прошлого года Управление Гоструда в Харьковской области обратилось в Харьковский окружной административный суд с иском, в котором содержалась просьба принять меры реагирования в сфере государственного надзора (контроля) в Харьковский завода транспортного оборудования путем обязательства его остановить эксплуатацию 27 грузоподъемных кранов.
Основанием для направления искового заявления стало выявление нарушений требований законодательства по охране труда и промышленной безопасности при проведении плановой проверки. Дело в том, что в ходе проведения плановой проверки инспектор Главного управления Гоструда в Харьковской области Сергей лихорадит зафиксировал ряд недостатков, создающих угрозу жизни и здоровью работников. Среди них не проведение технических и экспертных обследований кранов, их внеочередных полных технических осмотров после окончания предельного срока эксплуатации. Технические осмотры не проводились более 5 лет.
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