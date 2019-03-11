Трудовые нелегалы «принесли» харьковским предпринимателям 626 тысяч штрафа

Обвальщик и неоформленные работники предприятия общественного питания стали новыми объектами борьбы Гоструда с зарплатами «в конвертах»
Главным управлением Гоструда в Харьковской области проведен ряд инспекционных посещений во время которых было выявлено нелегально трудоустроенных работников на предприятиях Харьковщины.
Так на частном акционерном обществе по производству изделий из мяса выявлено 1 неоформленного работника.
В частной фирме, которая осуществляет деятельность в сфере общественного питания было задействовано 4 работника без надлежащего оформления трудовых отношений.
По результатам инспекционных посещений, уполномоченными лицами Главного управления Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 626 тыс. Гривен!
Сегодня велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
влажн.:
давл.:
ветер: