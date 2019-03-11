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11.03.2019  15:22   

Трудовые нелегалы «принесли» харьковским предпринимателям 626 тысяч штрафа

Обвальщик и неоформленные работники предприятия общественного питания стали новыми объектами борьбы Гоструда с зарплатами «в конвертах»


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Главным управлением Гоструда в Харьковской области проведен ряд инспекционных посещений во время которых было выявлено нелегально трудоустроенных работников на предприятиях Харьковщины.

Так на частном акционерном обществе по производству изделий из мяса выявлено 1 неоформленного работника.

В частной фирме, которая осуществляет деятельность в сфере общественного питания было задействовано 4 работника без надлежащего оформления трудовых отношений.

По результатам инспекционных посещений, уполномоченными лицами Главного управления Гоструда рассмотрены дела и вынесены постановления о наложении штрафных санкций на общую сумму почти 626 тыс. Гривен!

Источник:   ГУ Гоструда в Харьковской области
 Тэги:  конверт, зарплата, харьков, нелегал, гоструда, инспектор, проверка, штраф
 
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