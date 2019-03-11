11.03.2019 19:45

ПАО «ХАРЬКОВГАЗ» требует от УКРТРАНСГАЗА опровергнуть неправдивую информацию относительно наполнения информационной платформы

ПАО «Харьковгаз» в суде требует от АО «Укртрансгаз» опровергнуть недостоверную информацию, что якобы информационная платформа не наполняется операторами газораспределительных систем в полном объеме.



://kh.104.ua

22 февраля 2019 года в сети Интернет, через официальный сайт АО Укртрансгаз была распространена информация, что «информационная платформа не наполняется операторами газораспределительных систем в полном объеме, что делает невозможным обеспечение осуществления аллокации на суточной основе при внедрении суточного балансирования».

Это утверждение является неправдивым, объективно наносит вред деловой репутации газораспределительной компании и свидетельством унижения ее деловой репутации.

Операторы газораспределительных сетей, в том числе ПАО «Харьковгаз» поддерживает переход участников рынка газа на суточное балансирование.

Более того, компания одной из первых начала суточное балансирование газораспределительных систем еще в 2018 году, путем полного внесения всей необходимой информации на информационную платформу.

В то же время, Европейское энергетическое сообщество признало, что анбандлинг операторов ГРС в Украине полностью соответствует требованиям Третьего энергопакета.

Также ПАО «Харьковгаз» через суд требует обязать АО «Укртрансгаз» выполнить все требования постановления НКРЭКУ от 27.12.2017 года №1437 «Об утверждении Изменений в некоторые постановления НКРЭКУ по внедрению суточного балансирования на рынке природного газа и процедуры разработки, представления и утверждения плана развития газотранспортной системы на следующие 10 лет».

Кодекс ГТС требует от Оператора ГТС при обмене информацией использовать электронную цифровую подпись с целью контроля целостности и достоверности информации, которая передается в электронном виде, а также, подтверждение ее авторства.

Но, АО «Укртрансгаз» игнорирует требования Кодекса ГТС по использованию электронной цифровой подписи. Поэтому Оператор ГТС имеет возможность вносить любые изменения и даже удалять информацию в информационной платформе. В том числе такие, которые могут привести к финансовым убыткам заказчиков услуг транспортировки и потребителей газа. Причем, внесенные изменения потом невозможно будет отследить.

О необходимости устранить данные нарушения операторы ГРС неоднократно обращались к АО Укртрансгаз с соответствующими письмами, однако, нарушения оператором ГТС так и не исправлены. Поэтому, теперь ПАО «Харьковгаз» вместе с другими газораспределительными компаниями через суд добивается выполнения всех требований Укртрансгазом.