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12.03.2019  14:36   

Фискалы назвали главный признак роста зарплат харьковчан

Поступления налога на доходы физических лиц в местные бюджеты Харьковщины увеличились на четверть миллиарда гривен.


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С начала года в местные бюджеты Харьковской области поступило 1464,0 млн грн налога на доходы физических лиц. В фискальной службе региона отметили, что поступления в сравнении с аналогичным периодом 2018 года выросли на 250,8 млн гривен.

В налоговом ведомстве отмечают, что НДФЛ является основным источником наполнения местной казны. В структуре поступлений он занимает позицию лидера - более 60 процентов от общей суммы других налогов и сборов. Оплачивается этот налог из расчета 18% от заработной платы.

Поступления именно этого налога является показательным для развития городов, поселков и региона в целом.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, налоги, харьков
 
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