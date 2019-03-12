Фискалы назвали главный признак роста зарплат харьковчан

Поступления налога на доходы физических лиц в местные бюджеты Харьковщины увеличились на четверть миллиарда гривен.
С начала года в местные бюджеты Харьковской области поступило 1464,0 млн грн налога на доходы физических лиц. В фискальной службе региона отметили, что поступления в сравнении с аналогичным периодом 2018 года выросли на 250,8 млн гривен.
В налоговом ведомстве отмечают, что НДФЛ является основным источником наполнения местной казны. В структуре поступлений он занимает позицию лидера - более 60 процентов от общей суммы других налогов и сборов. Оплачивается этот налог из расчета 18% от заработной платы.
Поступления именно этого налога является показательным для развития городов, поселков и региона в целом.
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Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
В 1850 году Харьков пробует перейти от освещения фонарей, использующих конопляное масло, к спиртовым фонарям.
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