Упрощенцы Харьковщины увеличили перечисления в казну

За два первых месяца года плательщики единого налога Харьковщины пополнили местные бюджеты почти на 653 млн гривен.
Так, предпринимателями физическими лицами, юридическими лицами и аграриями, состоящих на учете и избрали упрощенную систему налогообложения, в январе-феврале 2019 уплачено 653 млн грн единого налога.
В ГУ ГФС в Харьковской области отмечают увеличение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 119,1 млн грн.
Основную часть поступлений обеспечили физические лица - предприниматели, которые уплатили более 475 млн грн, что на 104 млн грн больше, чем в прошлом году.
Юридические лица направили в бюджет 100 млн гривен, что на 5,3 млн грн больше, чем в прошлом году.
От местных аграриев – четвертой группы «упрощенцев» - за январь-февраль 2019 года поступило 77,8 млн грн единого налога.
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