15.03.2019 09:01

«Турбоатом» и «Электротяжмаш» подписали контракт с «Укргидроэнерго» на 1,27 млрд грн

Контракт на модернизацию турбин и генераторов Кременчугской ГЭС промышленники выиграли на тендерных торгах, опередив европейских и китайских конкурентов.



// ХОГА

Подписание контракта состоялось во время визита Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.



«Нам необходимо модернизировать энергетику. Нам нужно сделать, чтобы Украина стала энергетически независимой, - подчеркнул Владимир Гройсман, обращаясь к коллективу «Турбоатома». - Это возможно сделать тогда, когда вы будете полностью включены в процесс модернизации. Я абсолютно рад тому, что на международном тендере именно вы одержали победу. И у нас сегодня есть возможность загрузить ваши мощности».



Генеральный директор АТ «Турбоатом» Виктор Субботин сообщил, что в последние годы предприятие работает с прибылью – более 3 млрд грн за три года. За это время «Турбоатом» реализовал продукции на 7 млрд грн.



«У нас есть портфель заказов на ближайшие 2 года - более 6 млрд грн. Он сбалансирован – это гидрогенерация, атомные станции, тепловая генерация», - отметил Виктор Субботин.



Так, несколько недель назад «Турбоатом» заключил контракт на 0,5 млрд грн с атомными станциями страны и будет поставлять им оборудование, аналогичное тому, которое раньше поставляла российская корпорация «Силовые машины». Харьковчане разработали собственную конструкцию и наладили производство, забрав у промышленников РФ обслуживание атомщиков Украины.