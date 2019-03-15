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15.03.2019  11:41   

Харьковчане увеличили отчисления на армию

В течение января-февраля 2019 года в Государственный бюджет поступило 166,5 миллионов гривен военного сбора.


//kh.sfs.gov.ua

По сравнению с прошлогодним периодом, поступления военного сбора выросли на 36,2 млн грн или на 27,8%. Дополнительно в бюджет поступило 25,6 млн грн, сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области.

В частности, в феврале 2019-го поступило 88,2 млн грн, что на 17,8 млн грн больше прошлогодних сборов.

В фискальном ведомстве отмечают положительную динамику поступлений военного сбора. Так, в январе этого года поступления составили 78,3 млн грн., в феврале – 88,2 млн грн.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  военный сбор, гфс, харьков
 
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