15.03.2019 11:41

Харьковчане увеличили отчисления на армию

В течение января-февраля 2019 года в Государственный бюджет поступило 166,5 миллионов гривен военного сбора.



//kh.sfs.gov.ua

По сравнению с прошлогодним периодом, поступления военного сбора выросли на 36,2 млн грн или на 27,8%. Дополнительно в бюджет поступило 25,6 млн грн, сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области.



В частности, в феврале 2019-го поступило 88,2 млн грн, что на 17,8 млн грн больше прошлогодних сборов.



В фискальном ведомстве отмечают положительную динамику поступлений военного сбора. Так, в январе этого года поступления составили 78,3 млн грн., в феврале – 88,2 млн грн.