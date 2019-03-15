Харьковчане увеличили отчисления на армию

В течение января-февраля 2019 года в Государственный бюджет поступило 166,5 миллионов гривен военного сбора.
По сравнению с прошлогодним периодом, поступления военного сбора выросли на 36,2 млн грн или на 27,8%. Дополнительно в бюджет поступило 25,6 млн грн, сообщили в Главном управлении ГФС в Харьковской области.
В частности, в феврале 2019-го поступило 88,2 млн грн, что на 17,8 млн грн больше прошлогодних сборов.
В фискальном ведомстве отмечают положительную динамику поступлений военного сбора. Так, в январе этого года поступления составили 78,3 млн грн., в феврале – 88,2 млн грн.
Спокойный, но интересный день. Используйте его для планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров.
Пятница обещает стать самым холодным днем недели. На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Утром и днем в восточной половине области небольшой мокрый снег, дождь, по городу без существенных осадков.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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