Мегабанк обнародовал свою позицию относительно санкций и публикации НБУ от 14 марта

16.03.2019 18:18

Мегабанка ответил на публикацию с официального сайта Национального банка Украины от 14.03.2019г. под названием «Национальный банк разъяснил причины применения меры воздействия к Мегабанку.

Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в феврале 2019 применил к АО «Мегабанк» штраф в размере 6 200 000 грн

Мегабанк сообщает, что свою деятельность осуществляет строго в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Мегабанк не соглашается с примененными НБУ мерами воздействия в виде штрафа в размере 1% от уставного капитала по результатам проверки выполнения требований финансового мониторинга и якобы осуществлением рисковой деятельности.

В связи с чем, в феврале 2019 года, банк обратился в Харьковский окружной административный суд с иском о признании противоправным и отмене решения о взыскании штрафа. Предварительное судебное заседание состоялось 15.03.2019г.

В рамках этого дела судом удовлетворено заявление Мегабанка и приостановлено принудительное взыскание суммы начисленных санкций.

Несмотря на это, 14.03.2019 г. НБУ на своем официальном веб портале, ссылаясь на ст.60 Директивы (ЕС) опубликовал дополнительную, более подробную информацию о причинах применения меры воздействия к Мегабанку в виде штрафа. При этом, указанной статьей Директивы регламентирован вопрос о „публикации информации об обжаловании таких решений и о любой дальнейшей информации о результатах такого обжалования“.

То есть, публикация детальной информации о причинах применения мер воздействия с конкретизацией нарушений (по мнению НБУ), сумм, периодов, признаков физических и юридических лиц и т.д. – выходит за пределы информации, которая может быть опубликована в соответствии с требованиями ст.60 Директивы (ЕС) и действующего законодательства Украины и негативно влияет на деловую репутацию Мегабанка.

Считаем необходимым особое внимание обратить на то, что как было установлено НБУ и зафиксировано в его справке по результатам инспекционной проверки: „общий уровень управления рисками в Мегабанке является удовлетворительным“; в разделе „Обнаружены нарушения“ вообще отсутствует ссылка на нарушение, о котором говорится в пресс-релизе.

То есть, распространенная НБУ информация о проведении определенных хозяйственных операции между физическими и юридическими лицами, которые имели текущие счета в банке, – никоим образом не свидетельствует о наличии каких-либо нарушений со стороны Мегабанка норм действующего законодательства.

Вывод о правомерности или неправомерности применения к Мегабанку мер воздействия в виде штрафа, будет сделан судом по результатам рассмотрения искового заявления Мегабанка.