18.03.2019 10:25

Американское агентство установило обновленный рейтинг для Харькова

Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» снова подтвердило рейтинги Харькова на уровне «В-»



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Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» 15 марта подтвердило рейтинги города Харькова: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валютах на уровне «В-» со «Стабильным» прогнозом и краткосрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне «В». Долгосрочный рейтинг города по национальной шкале подтвержден на уровне «AA-(ukr)», прогноз – «Стабильный». Об этом сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества Харьковского городского совета.

В сообщении пресс-службы мэрии Харькова говорится, что по мнению рейтингового агентства «Fitch», подтверждение рейтингов отражает хорошие операционные показатели и отсутствие у города долговой нагрузки.

Fitch Ratings – рейтинговое агентство, входящее в «большую тройку» наравне с Moody’s и Standard & Poors. Имеет две штаб-квартиры – в Нью-Йорке и Лондоне, а также 51 представительство. Штат насчитывает 1 500 сотрудников.

Рейтинги присвоены 3 100 финансовым институтам, 1 600 банкам, 1 400 страховым компаниям, 1 200 корпорациям, 89 государствами и 45 000 муниципальным образованиям. Компания существует с 1912 года как издательство, а с 1924-го – как рейтинговое агентство.

По информации из открытых источников, Fitch Ratings присваивает международные и национальные рейтинги, которые официально называются рейтингами дефолта эмитента.

Шкала международных рейтингов

Рейтинги инвестиционной категории:

«AA» - очень высокая кредитоспособность, очень низкие ожидания по кредитным рискам и очень высокая способность своевременно погашать финансовые обязательства.

Рейтинги спекулятивной категории:

«BB» - спекулятивный рейтинг. Рейтинг уровня «BB» означает, что существует возможность развития кредитных рисков, особенно в результате негативных экономических изменений, которые могут произойти со временем. Однако при этом компаниям могут быть доступны альтернативные ресурсы в сфере бизнеса или финансов, позволяющие им выполнить свои финансовые обязательства. Ценные бумаги, которым присвоены рейтинги данного уровня, являются инвестиционными.

«B» - в значительной степени спекулятивный рейтинг. В отношении эмитентов и ценных бумаг, обязательства по которым выполняются, рейтинги уровня «B» обозначают наличие значительных кредитных рисков, однако при этом остается ограниченная «подушка безопасности». На данный момент финансовые обязательства выполняются, но способность продолжать выплаты зависит от устойчивой и благоприятной деловой и экономической конъюнктуры.

«CCC» - обязательства по ценным бумагам выполняются, дефолт представляется реальной возможностью. Способность выполнять финансовые обязательства целиком зависит от устойчивой и благоприятной деловой или экономической конъюнктуры.

«D» - рейтинг этого уровня присваивается эмитенту или государству, объявившему дефолт по всем своим финансовым обязательствам.

Отметим также, что Национальный рейтинг выставляется так же, но в формате «AAA(xxx)», «АА(ххx)», «А(хxx)» и т. д. Суффикс обозначает страну, в которой он присвоен. Международный рейтинг организации не может быть выше рейтинга страны. Национальный рейтинг – относительный, для него высшей шкалой оценки выступает самый надежный заемщик на местном рынке, то есть государство.

Кроме того, у Fitch существует дополнительная градация для национальных рейтингов – рейтинг «E(xxx)», который обозначает, что нет достаточной информации для присвоения. Данная категория используется, если ранее рейтинг был приостановлен ввиду отсутствия документации от эмитента, необходимой для наблюдений и поддержки данных.

И международный, и национальный рейтинги могут быть дополнены пометкой rating watch («на контроле»), а также так называемым прогнозом - возможным пересмотром в течение года-двух. Прогноз по рейтингу может быть «позитивным», «стабильным» или «негативным». Для индикации промежуточной оценки используются знаки плюс (+) или минус (-).