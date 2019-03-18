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18.03.2019  12:01   

Социальные фонды Харьковщины пополнили больше двух миллиардов ЕСВ

В течение января-февраля плательщики региона уплатили 2,256 ммрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.


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В Главном управлении фискальной службы Харьковского региона отмечают положительную динамику поступлений.

Так, если в январе 2019 года поступило 1 110,3 млн грн, то в феврале – 1 145,4 млн грн, сумма единого взноса выросла на 35,1 млн грн.

В сравнении с прошлым годом, поступления за январь-феврали выросли на 453,3 млн грн (+25,1%).

Своевременная уплата взносов по ЕСВ дает право гражданам на социальную защиту сегодня и на получение в будущем выплат по различным видам общеобязательного государственного социального страхования, в том числе и пенсионных выплат, отмечают фискалы.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, есв, налоги, харьков
 
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