Социальные фонды Харьковщины пополнили больше двух миллиардов ЕСВ

В течение января-февраля плательщики региона уплатили 2,256 ммрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
В Главном управлении фискальной службы Харьковского региона отмечают положительную динамику поступлений.
Так, если в январе 2019 года поступило 1 110,3 млн грн, то в феврале – 1 145,4 млн грн, сумма единого взноса выросла на 35,1 млн грн.
В сравнении с прошлым годом, поступления за январь-феврали выросли на 453,3 млн грн (+25,1%).
Своевременная уплата взносов по ЕСВ дает право гражданам на социальную защиту сегодня и на получение в будущем выплат по различным видам общеобязательного государственного социального страхования, в том числе и пенсионных выплат, отмечают фискалы.
Креативность и сообразительность сегодня будут на высоте, так что день обещает принести свежесть восприятия и множество интересных открытий.
Днем в Харькове на какое-то время небо затянется облаками, но вечер ожидается таким же ясным как и утро. Без осадков.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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