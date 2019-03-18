18.03.2019 14:18

Легкая промышленность: предпринимателей приглашают на бизнес-форум

Форум «Kharkiv Fashion Business Forum-2019» состоится 22-23 марта в Харькове.



//1news.zp.ua

Представителей легкой промышленности приглашают на бизнес-форум в рамках «Kharkiv Fashion»

В ходе форума состоятся лекции и мастер-классы от ведущих специалистов сферы дизайна, легкой промышленности и маркетинга.

Так, 22 марта пройдет круглый стол на тему «Кадровое обеспечение легкой промышленности». В мероприятии примут участие президент-глава правления Ассоциации «Укрлегпром» Татьяна Изовит, начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета Виктория Грецкая-Миргородская, представители Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна, профильных вузов и харьковские производители одежды и обуви. Участники круглого стола обсудят вопросы кадрового обеспечения в сфере легкой промышленности и создания дорожной карты по взаимодействию профильных учебных учреждений и компаний-работодателей.

Начало мероприятия – в 9:30.

Место проведения: ул. Мироносицкая, 1 («Karazin Business School»).

Зарегистрироваться на участие в круглом столе можно здесь

«Одной из ключевых составляющих проекта «Kharkiv Fashion» является образовательная часть. Мы стремимся, чтобы представители легкой промышленности получили полезную информацию, помогающую харьковскому бизнесу развиваться и выходить на новые рынки», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

С полной программой мероприятия можно ознакомиться здесь

Отметим, «Kharkiv Fashion Business Forum 2019» организован Харьковским кластером легкой промышленности и дизайна при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета.