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18.03.2019  14:18   

Легкая промышленность: предпринимателей приглашают на бизнес-форум

Форум «Kharkiv Fashion Business Forum-2019» состоится 22-23 марта в Харькове.


//1news.zp.ua
Представителей легкой промышленности приглашают на бизнес-форум в рамках «Kharkiv Fashion» 
 
В ходе форума состоятся лекции и мастер-классы от ведущих специалистов сферы дизайна, легкой промышленности и маркетинга.
 
Так, 22 марта пройдет круглый стол на тему «Кадровое обеспечение легкой промышленности». В мероприятии примут участие президент-глава правления Ассоциации «Укрлегпром» Татьяна Изовит, начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета Виктория Грецкая-Миргородская, представители Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна, профильных вузов и харьковские производители одежды и обуви. Участники круглого стола обсудят вопросы кадрового обеспечения в сфере легкой промышленности и создания дорожной карты по взаимодействию профильных учебных учреждений и компаний-работодателей. 
 
Начало мероприятия – в 9:30.
 
Место проведения: ул. Мироносицкая, 1 («Karazin Business School»). 
 
Зарегистрироваться на участие в круглом столе можно здесь
 
«Одной из ключевых составляющих проекта «Kharkiv Fashion» является образовательная часть. Мы стремимся, чтобы представители легкой промышленности получили полезную информацию, помогающую харьковскому бизнесу развиваться и выходить на новые рынки», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.
 
С полной программой мероприятия можно ознакомиться здесь.
 
Отметим, «Kharkiv Fashion Business Forum 2019» организован Харьковским кластером легкой промышленности и дизайна при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  легкая промышленность, бизнес-форум, харьков, kharkiv fashion business forum-2019
 
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