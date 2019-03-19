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19.03.2019  14:02   

Нефтяники и газовики заплатили за разработку харьковских недр

Благодаря механизму распределения рентной платы за добычу нефти и газа, в местные бюджеты Харьковской области за 2 месяца 2019 года поступило 133,2 млн грн.


// ГФС

В ГУ ГФС в Харьковской области отметили, что зачисление 5% рентной платы в местные бюджеты, способствует развитию местных общин, на территории которых добываются нефть и газ. Такой механизм распределения дал возможность привлечь средства на поддержку социальной инфраструктуры этих населенных пунктов.

Всего в Государственный бюджет Украины с начала года поступило рентной платы за пользование недрами для добычи углеводородного сырья 2,5 миллиарда гривен.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, налоги, харьков
 
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