На Харьковщине – 58 официальных миллионеров

Во время декларационной кампании граждане Харьковщины задекларировали более миллиарда гривен доходов за 2018 год.
В этом году жители Харькова и области более активно декларируют полученные доходы, сообщили в фискальной службе. Налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах уже подали 7468 граждан, что на 246 человек больше, чем в прошлом году на эту дату.
Официально задекларировали доходы 58 миллионеров.
К оплате декларантам определен налог на доходы физических лиц в сумме 23,8 млн грн и 4,0 млн. грн военного сбора.
Воспользовались правом на налоговую скидку 1670 граждан, которым будет возвращено из бюджета 3,8 млн грн налога на доходы физических лиц.
В ГУ ГФС напоминают, что в этом году последний день подачи декларации гражданами, которые обязаны задекларировать доходы, – 2 мая.
Для получения налоговой скидки граждане имеют право подать декларацию до 31 декабря.
Все, что связано с общением, способно принести наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени.
Уже утром небо в Харькове затянется облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. К вечеру ожидается мелкий дождь.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
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