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20.03.2019  13:32   

На Харьковщине – 58 официальных миллионеров

Во время декларационной кампании граждане Харьковщины задекларировали более миллиарда гривен доходов за 2018 год.


// kh.sfs.gov.ua

В этом году жители Харькова и области более активно декларируют полученные доходы, сообщили в фискальной службе. Налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах уже подали 7468 граждан, что на 246 человек больше, чем в прошлом году на эту дату.

Официально задекларировали доходы 58 миллионеров.

К оплате декларантам определен налог на доходы физических лиц в сумме 23,8 млн грн и 4,0 млн. грн военного сбора.

Воспользовались правом на налоговую скидку 1670 граждан, которым будет возвращено из бюджета 3,8 млн грн налога на доходы физических лиц.

В ГУ ГФС напоминают, что в этом году последний день подачи декларации гражданами, которые обязаны задекларировать доходы, – 2 мая.

Для получения налоговой скидки граждане имеют право подать декларацию до 31 декабря.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  декларация, гфс, харьков
 
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