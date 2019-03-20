20.03.2019 13:32

На Харьковщине – 58 официальных миллионеров

Во время декларационной кампании граждане Харьковщины задекларировали более миллиарда гривен доходов за 2018 год.



// kh.sfs.gov.ua

В этом году жители Харькова и области более активно декларируют полученные доходы, сообщили в фискальной службе. Налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах уже подали 7468 граждан, что на 246 человек больше, чем в прошлом году на эту дату.

Официально задекларировали доходы 58 миллионеров.

К оплате декларантам определен налог на доходы физических лиц в сумме 23,8 млн грн и 4,0 млн. грн военного сбора.



Воспользовались правом на налоговую скидку 1670 граждан, которым будет возвращено из бюджета 3,8 млн грн налога на доходы физических лиц.



В ГУ ГФС напоминают, что в этом году последний день подачи декларации гражданами, которые обязаны задекларировать доходы, – 2 мая.



Для получения налоговой скидки граждане имеют право подать декларацию до 31 декабря.