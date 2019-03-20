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20.03.2019  15:43   

Харьковский завод получил крупный спецзаказ для «Татра-Юг»

«Электротяжмаш» приступил к выполнению заказа от наследника крупнейшего в мире производителя трамваев.


Фото Дмитрия Колонея
Как сообщает пресс-служба завода «Электротяжмаш», предприятие поставит 31 двигатель АД931У2 для трамваев компании «Татра-Юг» в первом полугодии 2019 года.
 
Специалисты предприятия начали первый этап работ — термическую резку заготовок деталей из металлопроката для изготовления из них узлов двигателей.
 
«Локализация производства «Татра-Юг» в Украине составляет более 90%. «Электротяжмаш» также вносит вклад в этот показатель, поставляя двигатели для комплектации трамваев компании. Наше сотрудничество обеспечивает работой коллективы предприятий, а экономику — налоговыми отчислениями», — отметил и.о. директора завода Дмитрий Костюк.
 
Контракт подписан в феврале 2019 года. Первая партия электродвигателей будет отгружена до конца апреля этого года.
 
АД931У2 разработан конструкторами «Электротяжмаша» в 2015 году специально для «Татра-Юг».
Источник:   Электротяжмаш
 Тэги:  элетротяжмаш, транспорт, харьков, двигатель, татра, крупный спецзаказ
 
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