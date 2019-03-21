На сколько плата за землю пополнила бюджеты Харьковщины

В течение января-февраля 2019 года от владельцев земли и землепользователей в местные бюджеты Харьковщины поступило 266,0 миллионов гривен платы за землю.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года перечисления выросли на 41,0 млн грн, отметили в ГУ ГФС в Харьковской области.
Весомую долю поступлений платы за землю (90 процентов), оплатили владельцы земельных участков, долей (паев) и землепользователи - юридические лица. От них в бюджет поступило 239,5 млн.грн.Это почти на 39,7 млн.грн больше, чем в пршлшлом году.
В то же время от физических лиц в местные бюджеты в течение двух месяцев поступило 26,5 млн.грн. ПО сравнению с прошлым годом достигнут рост платежей на 1,4 млн.грн.
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