Главная Новости Экономика и промышленность На сколько плата за землю пополнила бюджеты Харьковщины
21.03.2019  11:17   

На сколько плата за землю пополнила бюджеты Харьковщины

В течение января-февраля 2019 года от владельцев земли и землепользователей в местные бюджеты Харьковщины поступило 266,0 миллионов гривен платы за землю.


//kh.sfs.gov.ua

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года перечисления выросли на 41,0 млн грн, отметили в ГУ ГФС в Харьковской области.

Весомую долю поступлений платы за землю (90 процентов), оплатили владельцы земельных участков, долей (паев) и землепользователи - юридические лица. От них в бюджет поступило 239,5 млн.грн.Это почти на 39,7 млн.грн больше, чем в пршлшлом году.

В то же время от физических лиц в местные бюджеты в течение двух месяцев поступило 26,5 млн.грн. ПО сравнению с прошлым годом достигнут рост платежей на 1,4 млн.грн.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, налоги, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.03 Экономика и промышленность На Харьковщине – 58 официальных миллионеров 19.03 Экономика и промышленность Нефтяники и газовики заплатили за разработку харьковских недр 18.03 Экономика и промышленность Социальные фонды Харьковщины пополнили больше двух миллиардов ЕСВ
 
 

Видео

Голосование не по месту регистрации: избирателям выдадут специальные удостоверения
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 