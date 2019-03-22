22.03.2019 13:02

Харьковская таможня ловит больше нарушителей и контрабандистов

С начала года Харьковской таможней ГФС выявлено нарушений таможенных правил почти на 4,7 млн грн



//kh.sfs.gov.ua

Количество выявленных нарушений правил в 2019 году выросло по сравнению с прошлым годом.



Так, с начала года таможней составлено 268 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 4,677 млн грн, что на 197 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В течение февраля 2019-го принято 297 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 900 тыс. грн, что на 137 дел больше, чем в феврале 2018 года.



С начала года таможней рассмотрено 632 дела о нарушении таможенных правил, взыскано штрафов на сумму 1,216 млн грн



В течение февраля 2019-го таможней рассмотрено 331 дело о нарушении таможенных правил и взыскано штрафов на сумму 740 тысяч гривен.



Также напоминаем, с начала 2019 года Харьковская таможня ГФС перечислила в Государственный бюджет Украины почти 2 миллиарда гривен.