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22.03.2019  13:02   

Харьковская таможня ловит больше нарушителей и контрабандистов

С начала года Харьковской таможней ГФС выявлено нарушений таможенных правил почти на 4,7 млн грн


//kh.sfs.gov.ua

Количество выявленных нарушений правил в 2019 году выросло по сравнению с прошлым годом.

Так, с начала года таможней составлено 268 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 4,677 млн грн, что на 197 дел больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В течение февраля 2019-го принято 297 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 900 тыс. грн, что на 137 дел больше, чем в феврале 2018 года.

С начала года таможней рассмотрено 632 дела о нарушении таможенных правил, взыскано штрафов на сумму 1,216 млн грн

В течение февраля 2019-го таможней рассмотрено 331 дело о нарушении таможенных правил и взыскано штрафов на сумму 740 тысяч гривен.

Также напоминаем, с начала 2019 года Харьковская таможня ГФС перечислила в Государственный бюджет Украины почти 2 миллиарда гривен.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, таможня, штраф, харьков
 
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