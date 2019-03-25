Количество легальных миллионеров в Харькове перевалило за 100 - ГФС

На Харьковщине граждане задекларировали почти 2,0 млрд. грн. доходов за 2018 год.
По количеству миллионеров лидирует Киев - 396. «Первая столица» - Харьков занимает второе место со 101, опережая «колыбель генсеков» Днепр с его 96 миллионерами.
В этом году жители Харькова и области более активно декларируют полученные доходы. Налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах уже подали 7468 граждан, что на 246 человек больше, чем в прошлом году на эту дату.
Воспользовались правом на налоговую скидку 1670 граждан, которым будет возвращено из бюджета 3 800 000. грн. налога на доходы физических лиц. Напомним, что в этом году последний день подачи декларации гражданами, которые обязаны задекларировать доходы, 2 мая. Для получения налоговой скидки граждане имеют право подать декларацию до 31 декабря.
День четкости и конкретики, когда нет места хитростям и недомолвкам, а все точки над «i» непременно должны быть расставлены.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без существенных осадков.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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