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25.03.2019  14:21   

Количество легальных миллионеров в Харькове перевалило за 100 - ГФС

На Харьковщине граждане задекларировали почти 2,0 млрд. грн. доходов за 2018 год.


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По количеству миллионеров лидирует Киев - 396. «Первая столица» - Харьков занимает второе место со 101, опережая «колыбель генсеков» Днепр с его 96 миллионерами.

В этом году жители Харькова и области более активно декларируют полученные доходы. Налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах уже подали 7468 граждан, что на 246 человек больше, чем в прошлом году на эту дату.

Воспользовались правом на налоговую скидку 1670 граждан, которым будет возвращено из бюджета 3 800 000. грн. налога на доходы физических лиц. Напомним, что в этом году последний день подачи декларации гражданами, которые обязаны задекларировать доходы, 2 мая. Для получения налоговой скидки граждане имеют право подать декларацию до 31 декабря.

Источник:   ГФС Украины
 Тэги:  миллионер, харьков, гфс, статистика, налоги
 
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