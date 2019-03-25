25.03.2019 16:04

Торговля алкоголем и табачными изделиями принесла 40 миллионов в бюджет Харьковщины

За январь-февраль 2019 года плательщики акцизного налога Харьковщины пополнили местный бюджет на 40,4 миллиона гривен.



//kh.sfs.gov.ua

В Главном управлении фискальной службы Харьковской области проинформировали, что именно такая сумма акцизного налога уплачена субъектами хозяйствования розничной торговли подакцизными товарами.



Кроме того, в фискальном ведимстве рассказали о принятых мерах по детенизации рынка подакцизных товаров. С целью сокращения теневого оборота подакцизных товаров в январе-феврале 2019-го проведено 56 проверок субъектов розничной и оптовой торговли алкогольными напитками и табачными изделиями.



Наиболее распространенными случаями нарушений, выявленных в ходе указанных проверок, случаи безлицензионной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями; хранения подакцизных товаров в местах, не внесенных в Единый реестр; реализация и хранение алкогольных напитков без наличия марок акцизного налога; отсутствия приходных документов на подакцизные товары и невыдачи кассовых чеков; представление отчетов об объемах реализации алкогольных напитков с недостоверными данными.



По результатам рассмотрения материалов указанных проверок к субъектам хозяйствования будут применены финансовые санкции на общую сумму почти 792,9 тыс. грн. Поступления в бюджет составили 125,5 тыс. грн.