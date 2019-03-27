27.03.2019 15:33

В харьковском бизнесе появилось четыре тысячи новых игроков

3988 предприятий и предпринимателей пополнили круг субъектов Харьковщины в течение 2 месяцев 2019 года.



// kh.sfs.gov.ua

Среди новичков - 3,3 тысячи ФЛП и 688 юридических лиц, проинформировали в Главном управлении фискальной службы области.

По сравнения с fналогичным периодом прошлого года, количество новых предпринимателей выросло на 20,3 процента. Это подтверждает то, что в регионе созданы комфортные условия ведения собственного дела, направленные на поддержку предпринимательской инициативы, упрощение процедуры регистрации бизнеса.



В целом, по состоянию на 1 марта текущего года, на налоговом учете состоят более 239 тыс. плательщиков. Подавляющее большинство – 151,7 тысяч – составляют предприниматели-физические лица, 87,4 тысяч – это юридические лица. Среди общего количества субъектов хозяйствования 16,4 тысячи записанно плательщиками налога на добавленную стоимость.



В налоговой службе области обращают внимание на существенное упрощение процедуры регистрации собственного дела. Новообразованным бизнесменам отпадает необходимость после регистрации бизнеса обращаться в органы фискальной службы для постановки на учет. На веб-портале ГФС Украины функционирует немало электронных сервисов, в частности «Электронный кабинет плательщика», с помощью которого можно отчитываться и общаться с налоговой онлайн.