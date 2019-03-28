28.03.2019 14:41

На водоемах Харьковщины начато вселение водных биоресурсов – на учете каждый малек

26 марта 2019 стартовала весенняя кампания по зарыблению водоемов области.



://khr.darg.gov.ua

В числе первых проведен этап вселения водных биоресурсов в технологическую водоем-охладитель Змиевской ТЭС, площадь которой составляет 1 266 га.

В водоем выпущено около 30 тыс. экз молодняка различных рыб.

Сейчас работы по вселения в соответствии с графиком работ продолжаются.

В целом по предприятию с 26 марта числа по 15 апреля число запланировано выпустить такое количество водных биоресурсов: толстолобик - 152 тыс. экз., Карп - 31 тыс. экз. и белый амур - 12 тыс. экз.

Средний вес одного экземпляра составляет от 100 до 350 граммов.

«По состоянию на 28 марта 2019 в Управление Госрыбагентства в Харьковской области 21 пользователь подал заявления на проведение акций с зарыбления. Это составляет 26% от общего количества пользователей по области. Однако, это далеко не все субъекты хозяйствования, которые намерены осуществить вселения в весенний период. Прием заявок на проведение указанных работ Управлением продолжается », - сообщили в ведомстве.