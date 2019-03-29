Харьковчане являются обладателями самого дорогого патента в Украине

Составлен список самых дорогих изобретений украинских ученых.
Исследовательская компания Innolytics Group опубликовала рейтинг из сотни самых дорогих патентов, зарегистрированных в Украине. Большинство из них, конечно, принадлежат иностранным компаниям (например, патентом на гербицидное вещество стоимостью в $22,7 млн. в Украине владеет немецкая Bayer). Но среди обладателей прав на изобретения стоимостью несколько миллионов долларов есть и немало украинцев. Всего таких в списке 33.
Мы выбрали 5 самых дорогих патентов, которые принадлежат частным лицам, обладающим украинским паспортом.
Десять низкотехнологических открытий, изменивших мир
Любопытно, что треть украинских патентов зарегистрированы на частных лиц, почти 60% на компании, а все остальные – на ВУЗы (5%) и государство (1%), но, например, в США дело обстоит иначе: практически все обладатели американских патентов – компании, и только 1% приходится на университеты.
Звезды рекомендуют быть внимательнее и собраннее. Принятие важных решений сегодня нежелательно, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
Пятница будет облачной. Ночью без осадков. Днем по городу и местами по области небольшой дождь.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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давл.:
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