29.03.2019 10:55

Харьковчане являются обладателями самого дорогого патента в Украине

Составлен список самых дорогих изобретений украинских ученых.



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Исследовательская компания Innolytics Group опубликовала рейтинг из сотни самых дорогих патентов, зарегистрированных в Украине. Большинство из них, конечно, принадлежат иностранным компаниям (например, патентом на гербицидное вещество стоимостью в $22,7 млн. в Украине владеет немецкая Bayer). Но среди обладателей прав на изобретения стоимостью несколько миллионов долларов есть и немало украинцев. Всего таких в списке 33.

Мы выбрали 5 самых дорогих патентов, которые принадлежат частным лицам, обладающим украинским паспортом.

Десять низкотехнологических открытий, изменивших мир

Первое место получил патент стоимостью $3 млн. на химвещества для моторных масел, который зарегистрировали Сергей Александров, Владимир и Сергей Зозули, которые владеют химкомпанией «Хадо».

Второе место у патента украинского фармацевта Натальи Деркач на $2 млн.

Третье место получил патент на устройство по определению повреждений миокарда стоимостью $1 млн. Его соавтором является кардиолог Илья Чайковский.

Четвертое место занял патент на устройство для рефлексотерапии. Его также оценивают в $1 млн. Владеет им отечественный врач-изобретатель Николай Ляпко.

Пятое место занял патент стоимостью $1 млн. но уже на блесну, которая считается одной из самых уловистых рыболовецких снастей, которую изобрел рыбак Сергей Ульянов.

Любопытно, что треть украинских патентов зарегистрированы на частных лиц, почти 60% на компании, а все остальные – на ВУЗы (5%) и государство (1%), но, например, в США дело обстоит иначе: практически все обладатели американских патентов – компании, и только 1% приходится на университеты.