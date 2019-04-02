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02.04.2019  09:31   

Харьковчане заплатили больше налогов

Жители Харьковщины уплатили в бюджеты всех уровней почти 11 млрд грн налогов и сборов


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Общая сумма поступлений составила 10982,4 млн грн налогов и сборов.

Как проинформировали в Главном управлении фискальной службы региона, по сравнению с прошлым годом поступления в сводный бюджет Украины за три месяца увеличились на 2793,3 млн грн. Темп роста сбора – 134,1%.

В фискальной службе сообщают о поступлении платежей в разрезе налогов в Сводный бюджет:

Налога на доходы физических лиц – 3001,1 млн грн (+493,5 млн грн к прошлогоднему показателю)

НДС – 1432,3 млн грн (+202,8 млн грн)

Налога на прибыль – 768,3 млн грн (+163,9 млн грн)

Военного сбора – 254,4 млн грн (+48,7 млн грн)

Рентной платы – 4106,3 млн грн, что на 1700,2 млн грн больше прошлогоднего показателя.

При этом, в Государственный бюджет за январь-март обеспечено более 7074,1 млн грн, что на 2193,6 млн грн или на 44,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года, в местные бюджеты – 3908,3 млн грн, что на 18,1% или на 599,7 млн грн больше прошлогоднего показателя.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, налоги, харьков
 
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