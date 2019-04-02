02.04.2019 13:20

Отделения харьковских банков заставили отработать три субботы (КАЛЕНДАРЬ)

Нацбанк обнародовал график переноса рабочих дней на Пасху и Новый год



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Украинским банкам придется работать три субботы в 2019 году. В связи с государственными праздниками, Нацбанк утвердил перенос рабочих дней своим решением №249. Сделал рабочими:

субботу 11 марта — отработка 30 апреля, которое следует за пасхальным воскресеньем;

субботу 21 декабря — за 30 декабря;

субботу 28 декабря — за 31 декабря. Обе декабрьские отработки посвящены Новому году.

В тоже время чиновники сразу подчеркнули, что не ограничивают банкиров — разрешают им трудится и в нерабочие дни.

«При необходимости 30 апреля, 30 и 31 декабря 2019 банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка», — говорится в сообщении Нацбанка.

Как обычно, регулятор напомнил подопечным об обязанности своевременно выдавать пенсии и другие соцвыплаты, обеспечивать бесперебойную работу обменников (подкреплять кассы наличными) и банкоматов.

Разумеется, карточками люди смогут рассчитываться без проволочек и перерывов в любой из выходных. По этой части у людей не должно возникать никаких проблем.