Отделения харьковских банков заставили отработать три субботы (КАЛЕНДАРЬ)

Нацбанк обнародовал график переноса рабочих дней на Пасху и Новый год
Украинским банкам придется работать три субботы в 2019 году. В связи с государственными праздниками, Нацбанк утвердил перенос рабочих дней своим решением №249. Сделал рабочими:
В тоже время чиновники сразу подчеркнули, что не ограничивают банкиров — разрешают им трудится и в нерабочие дни.
«При необходимости 30 апреля, 30 и 31 декабря 2019 банки могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка», — говорится в сообщении Нацбанка.
Как обычно, регулятор напомнил подопечным об обязанности своевременно выдавать пенсии и другие соцвыплаты, обеспечивать бесперебойную работу обменников (подкреплять кассы наличными) и банкоматов.
Разумеется, карточками люди смогут рассчитываться без проволочек и перерывов в любой из выходных. По этой части у людей не должно возникать никаких проблем.
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