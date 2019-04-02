02.04.2019 14:40

Харьковские предприятия оштрафовали на 30,9 млн грн за нелегалов

Главным управлением Гоструда в Харьковской области на протяжении января-марта 2019 проведен ряд инспекционных посещений.



// kh.dsp.gov.ua

Так в марте 2019 количество работников, которые были допущены к работе без надлежащего оформления трудовых отношений - 197 человек.

Из них:

- количество работников, которые работали без заключения трудового договора -116 человек;

- количество работников, выполняющих работу на основании договоров гражданско-правового характера, имеющие признаки трудового договора - 81 человек.

В течение марта 2019 по признакам статьи 265 Кодекса законов о труде Украины (далее КЗоТ) вынесено постановлений на общую сумму 20,9 млн грн.

За первый квартал 2019 количество работников, которые были допущены к работе без надлежащего оформления трудовых отношений - 584 человек, из них:

- количество работников, которые работали без заключения трудового договора -208 человек;

- количество работников, выполняющих работу на основании договоров гражданско-правового характера, имеющие признаки трудового договора -266 человек.

- количество работников с которыми заключен трудовой договор, но допущен к работе без уведомления ГФС -110 человек.

В течение первого квартала 2019 по признакам статьи 265 КЗоТ вынесено постановлений на общую сумму 30 900 000 гривен