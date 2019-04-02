Харьковские предприятия оштрафовали на 30,9 млн грн за нелегалов

Главным управлением Гоструда в Харьковской области на протяжении января-марта 2019 проведен ряд инспекционных посещений.
Так в марте 2019 количество работников, которые были допущены к работе без надлежащего оформления трудовых отношений - 197 человек.
Из них:
- количество работников, которые работали без заключения трудового договора -116 человек;
- количество работников, выполняющих работу на основании договоров гражданско-правового характера, имеющие признаки трудового договора - 81 человек.
В течение марта 2019 по признакам статьи 265 Кодекса законов о труде Украины (далее КЗоТ) вынесено постановлений на общую сумму 20,9 млн грн.
За первый квартал 2019 количество работников, которые были допущены к работе без надлежащего оформления трудовых отношений - 584 человек, из них:
- количество работников, которые работали без заключения трудового договора -208 человек;
- количество работников, выполняющих работу на основании договоров гражданско-правового характера, имеющие признаки трудового договора -266 человек.
- количество работников с которыми заключен трудовой договор, но допущен к работе без уведомления ГФС -110 человек.
В течение первого квартала 2019 по признакам статьи 265 КЗоТ вынесено постановлений на общую сумму 30 900 000 гривен
День будто создан, чтобы осуществлять задуманное, невзирая на преграды. Удачное время для карьерного роста. Добивайтесь своего, используя для этого любые подручные средства.
В Харькове облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в восточной половине области небольшие осадки (дождь, мокрый снег).
Ежегодно в день рождения сказочника Ганса Христиана Андерсена весь мир отмечает Международный день детской книги.
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