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08.04.2019  14:01   

Единоналожники пополнили бюджет на три четверти миллиарда гривен

Плательщики единого налога Харьковщины с начала года пополнили местные бюджеты почти на 750,4 миллиона гривен


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Такую сумму в январе-марте уплатили предприниматели физические лица, юридические лица и аграрии, состоящие на учете и избравшие упрощенную систему налогообложения.

В ГУ ГФС в Харьковской области отмечают увеличение поступлений с аналогичным периодом прошлого года на 141,2 млн грн.

Основную часть поступлений обеспечили физические лица - предприниматели, которые уплатили более 554 млн. грн, что на 124,6 млн грн больше, чем в прошлом году. Юридические лица направили в бюджет 111,5 млн гривен, что на 7,8 млн грн больше, чем в прошлом году.

Четвертая группа «упрощенцев» – это субъекты предпринимательства аграрной отрасли. От местных аграриев за январь-март 2019-го поступило 84,7 млн грн. единого налога.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, налоги, харьков
 
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