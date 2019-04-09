Главная Новости Экономика и промышленность Харьковские таможенники заработали государству 3 миллиарда гривен
09.04.2019  11:18   

Харьковские таможенники заработали государству 3 миллиарда гривен

С начала 2019 года Харьковская таможня ГФС перечислила в Государственный бюджет Украины более 3 миллиардов гривен.


//kh.sfs.gov.ua

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перечисления в госбюджет увеличились на 11%, сообщили в ГУ ГФС в Харьковской области.

В марте текущего года Харьковской таможней ГФС перечислено 1 миллиард 84 миллиона грн, что на 19,88% больше, чем в марте 2018 года.

Основные бюджетообразующие товары:

– минеральные удобрения – оплачено 362,9 млн грн налогов;

– средства наземного транспорта – оплачено 327,1 млн грн налогов;

– машины, оборудование и механические устройства, их части – оплачено 264,2 млн грн налогов;

– пластмассы, полимерные материалы и изделия из них – оплачено 258,9 млн грн налогов;

– топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, битуминозные вещества – оплачено 228,7 млн грн налогов.

С начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 6,818 млн тонн грузов, 402 676 транспортных средств, 863 961 гражданин.

В марте 2019-го через таможенную границу Украины пропущено 2,445 млн тонн грузов, 146 722 транспортных средства, 313 612 граждан.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, таможня, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.04 Экономика и промышленность Единоналожники пополнили бюджет на три четверти миллиарда гривен 02.04 Экономика и промышленность Харьковчане заплатили больше налогов 27.03 Экономика и промышленность В харьковском бизнесе появилось четыре тысячи новых игроков
 
 

Видео

В Харькове очередному «активисту» неизвестные сожгли автомобиль. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 