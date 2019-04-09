Харьковские таможенники заработали государству 3 миллиарда гривен

С начала 2019 года Харьковская таможня ГФС перечислила в Государственный бюджет Украины более 3 миллиардов гривен.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года перечисления в госбюджет увеличились на 11%, сообщили в ГУ ГФС в Харьковской области.
В марте текущего года Харьковской таможней ГФС перечислено 1 миллиард 84 миллиона грн, что на 19,88% больше, чем в марте 2018 года.
Основные бюджетообразующие товары:
– минеральные удобрения – оплачено 362,9 млн грн налогов;
– средства наземного транспорта – оплачено 327,1 млн грн налогов;
– машины, оборудование и механические устройства, их части – оплачено 264,2 млн грн налогов;
– пластмассы, полимерные материалы и изделия из них – оплачено 258,9 млн грн налогов;
– топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки, битуминозные вещества – оплачено 228,7 млн грн налогов.
С начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 6,818 млн тонн грузов, 402 676 транспортных средств, 863 961 гражданин.
В марте 2019-го через таможенную границу Украины пропущено 2,445 млн тонн грузов, 146 722 транспортных средства, 313 612 граждан.
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