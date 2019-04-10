Главная Новости Экономика и промышленность В Харькове растет количество начинающих предпринимателей
10.04.2019  15:03   

В Харькове растет количество начинающих предпринимателей

С начала года «собственное дело» начали больше 6 тысяч субъектов хозяйствования.


// Facebook

По состоянию на 1 апреля 2019 года на налоговом учете состоит почти 240 тысяч субъектов хозяйствования. Из них 152,3 тысяч физических лиц-предпринимателей и 87,6 тысяч юридических лиц.

В ГУ ГФС в Харьковской области отметили, что количество субъектов хозяйственной деятельности увеличилось по сравнению с прошлым годом на 16 000.

Активно развивается малый и средний бизнес. Так, более 100 тысяч предпринимателей выбрали упрощенную систему налогообложения. Это на 13 тысяч больше, чем в прошлом году.

Следует отметить, что Харьковская область одна из лидеров по использованию электронных сервисов. С помощью «Электронного кабинета» предприниматели не только предоставляют декларации, но и узнают о расчетах с бюджетом, о добросовестности бизнес-партнеров, получают сведения о налоговом долге и уплату ЕСВ.

Все это свидетельствует о благоприятном бизнес-климат в регионе. Созданы комфортные и удобные условия для исполнения налогоплательщиками своих налоговых обязательств.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, фоп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.04 Экономика и промышленность Харьковские таможенники заработали государству 3 миллиарда гривен 08.04 Экономика и промышленность Единоналожники пополнили бюджет на три четверти миллиарда гривен 02.04 Экономика и промышленность Харьковчане заплатили больше налогов
 
 

Видео

В Харькове подписан Меморандум о сотрудничестве с "Hewlett-Packard Enterprise" в сфере безопасности города
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 