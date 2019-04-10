10.04.2019 15:03

В Харькове растет количество начинающих предпринимателей

С начала года «собственное дело» начали больше 6 тысяч субъектов хозяйствования.



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По состоянию на 1 апреля 2019 года на налоговом учете состоит почти 240 тысяч субъектов хозяйствования. Из них 152,3 тысяч физических лиц-предпринимателей и 87,6 тысяч юридических лиц.

В ГУ ГФС в Харьковской области отметили, что количество субъектов хозяйственной деятельности увеличилось по сравнению с прошлым годом на 16 000.



Активно развивается малый и средний бизнес. Так, более 100 тысяч предпринимателей выбрали упрощенную систему налогообложения. Это на 13 тысяч больше, чем в прошлом году.



Следует отметить, что Харьковская область одна из лидеров по использованию электронных сервисов. С помощью «Электронного кабинета» предприниматели не только предоставляют декларации, но и узнают о расчетах с бюджетом, о добросовестности бизнес-партнеров, получают сведения о налоговом долге и уплату ЕСВ.



Все это свидетельствует о благоприятном бизнес-климат в регионе. Созданы комфортные и удобные условия для исполнения налогоплательщиками своих налоговых обязательств.