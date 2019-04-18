18.04.2019 16:17

Велотрейд: позитивный опыт сотрудничества с Европейским союзом (ФОТО)

Харьковское предприятие реализовало консалтинговый проект и провело важное маркетинговое исследование в рамках инициативы ЕС EU4Business при поддержке ЕБРР.



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Перспективы и реальные возможности для развития малых и средних предприятий видны на примере эффективного тандема работы Евросоюза и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в рамках инициативы ЕС EU4Business. Евросоюз и ЕБРР предоставляют различные инструменты разработанные непосредственно под потребности МСБ .

Пример такого сотрудничества – консалтинговый проект с предприятием ВЕЛОТРЕЙД.

Как сообщил координатор проектов с МСБ в ЕБРР в Харькове Тимур Халилов, консалтинговый проект с ВЕЛОТРЕЙД начался в августе 2018 года, когда предприятие обратились за помощью в проведении маркетингового исследования и разработке стратегии компании.

Предпрятие хотело сосредоточиться на развитии своих пяти брендов.

Сейчас проект уже закончен, и глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли лично ознакомился с результатами проведенной работы. Посол ЕС высоко оценил эффективность сотрудничества.

Финальная оценка роста компании и ее маркетинговых активностей будет проведена по окончании финансового года - 1 сентября 2019 года.

Как отмечали специалисты консалтинговой компании и представители предприятия, исследования подобного уровня обходятся достаточно дорого и зачастую превышают бюджет развития.

По завершению проекта ВЕЛОТРЕЙД получил компенсацию оплаты услуг консультанта, проводившего исследования, в размере 50% от чистой стоимости проекта.

Сложно переоценить данный вклад в условиях нестабильности украинской экономики. Исследование выявило некоторые интересные моменты. Например, удалось определить цветовые предпочтения потребителей по регионам. Так, на Западной Украине очень не любят желтый цвет, отдавая пальму первенства оранжево-черному сочетанию. А жители харьковского региона и юга страны отдают предпочтение пестрым расцветкам.

Олег Иванов, директор предприятия, также отметил, что в ходе исследования, по новым данным удалось внести коррективы в некоторые детали велосипеда. Например, в седла. Особенно в женских моделях.

В ходе исследования рассматривались предпочтения, пожелания, ожидания двух групп покупателей - тех, которые собираются купить один из велобрендов и тех, которые уже его купили. Некоторые покупатели поддерживают контакты с маркетологами и сейчас, делясь своими впечатлениями.