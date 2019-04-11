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11.04.2019  11:45   

Официально на Харьковщине 113 миллионеров

За три месяца текущего года 9500 граждан Харьковщины задекларировали доходы, полученные в 2018 году.


//kh.sfs.gov.ua

Продолжается декларационная кампания-2019. С начала года 9500 граждан Харьковщины задекларировали свои доходы в сумме 1,4 млрд грн.

Сумма задекларированных доходов выросла против соответствующего периода прошлого года на 240,0 млн грн, отметили в ГУ ГФС в Харьковской области.

В этом году больше граждан указали в декларации доходы от предоставления в аренду имущества, инвестиционные доходы, доходы от продажи объектов недвижимости.

Гражданами самостоятельно определено к уплате 35,0 млн грн. налога на доходы физических лиц и 5,6 млн грн. военного сбора.

Официально задекларировали доходы 113 миллионеров. Среди миллионеров – 74 мужчины, 39 женщин. Самому старшему миллионеру 82 года, самому младшему - 25. Всего ими задекларировано 466,0 млн грн доходов. Наибольшая задекларированная сумма дохода превышает 90,0 млн гривен.

Увеличилось количество граждан, которые решили воспользоваться налоговой скидкой. Уже 2,5 тысяч человек обратились в фискальные органы декларации и указали расходы, которые включаются в налоговую скидку: деньги за обучение, страховые платежи и пенсионные взносы в негосударственные пенсионные и страховые фонды, проценты по ипотечному кредитованию. Из бюджета этим декларантам будет возвращен 5,1 млн грн. налога на доходы физических лиц.

В налоговой напоминают, что что в 2019 году декларационная кампания заканчивается 2 мая.

Для получения налоговой скидки граждане имеют право подать декларацию до 31 декабря.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  декларация, гфс, харьков
 
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