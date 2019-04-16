Главная Новости Экономика и промышленность Легальные харьковские IT-шники вполовину уступают Киеву по количеству
16.04.2019  12:21   

Легальные харьковские IT-шники вполовину уступают Киеву по количеству

Всего в стране насчитывается 154 тысячи айтишников. Харьковчане уверенно поддерживают за Первой столицей почетное звание «Smart City»


// facebook

Количество IT-специалистов в Украине, которые зарегистрированы как физлицо-предприниматель, за 2018 год увеличилось на 23% и составило 154 тыс. человек. В 2017 году количество таких предпринимателей насчитывалось 125 тысяч. Такие данные опубликовало Министерство юстиции.

Наибольшее количество айтишников насчитывается в Киевской области — 47 778 человек. Второе место по численности таких специалистов занимает Харьковская область — 21 847 человек, а Львовская область заняла третью позицию с 15 643 зарегистрировавшимися IT-предпринимателями.

Наименьшее количество айтишников зарегистрировано в Волынской, Луганской и Закарпатской областях. Здесь на каждую область приходится по менее чем 1,5 тыс. человек такой специализации.

Также отмечается, что рост произошел по всем видам деятельности и почти во всех регионах страны, а доля женщин в этой сфере выросла всего на 1% за год.

Самым популярным видом деятельности IT-предпринимателей является компьютерное программирование — 102 379 специалистов. В 2018 году в этом направлении было зарегистрировано 25 595 человек, то есть на 25% больше, чем в 2017 году.

Также популярно направление консультирования по вопросам информатизации — 24 301 специалист. В этой сфере за год зарегистрировалось 3 159 человек, что на 13% больше, чем в 2017 году. А третьим по популярности направлением оказалась сфера обработки данных — 18 744 специалистов. За год зарегистрировалось 4 499 таких специалистов, то есть на 24% больше, чем в 2017 году.

Больше всего IT-специалистов, около 75% от всего количества по Украине, регистрируется в крупных городах с населением более 100 тыс. жителей, фактически, это уровень областных центров.

Источник:   ubr
 Тэги:  профессия, программирование, харьков, технологии
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.01 Власть Дорожных рабочих, строителей и монтеров переоденут в новые каски и научат по новым правилам применять СИЗ 12.10 Власть Работа для харьковских осужденных - на Холодной горе прошло специализированное профориентационное мероприятие 25.09 Экономика и промышленность Харьковские чиновники разрабатывают новые про-европейские стандарты для профессий украинцев (ФОТО)
 
 

Видео

В столице Франции вчера вечером загорелся Собор Парижской Богоматери. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 