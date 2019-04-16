Легальные харьковские IT-шники вполовину уступают Киеву по количеству

Всего в стране насчитывается 154 тысячи айтишников. Харьковчане уверенно поддерживают за Первой столицей почетное звание «Smart City»
Количество IT-специалистов в Украине, которые зарегистрированы как физлицо-предприниматель, за 2018 год увеличилось на 23% и составило 154 тыс. человек. В 2017 году количество таких предпринимателей насчитывалось 125 тысяч. Такие данные опубликовало Министерство юстиции.
Наибольшее количество айтишников насчитывается в Киевской области — 47 778 человек. Второе место по численности таких специалистов занимает Харьковская область — 21 847 человек, а Львовская область заняла третью позицию с 15 643 зарегистрировавшимися IT-предпринимателями.
Наименьшее количество айтишников зарегистрировано в Волынской, Луганской и Закарпатской областях. Здесь на каждую область приходится по менее чем 1,5 тыс. человек такой специализации.
Также отмечается, что рост произошел по всем видам деятельности и почти во всех регионах страны, а доля женщин в этой сфере выросла всего на 1% за год.
Самым популярным видом деятельности IT-предпринимателей является компьютерное программирование — 102 379 специалистов. В 2018 году в этом направлении было зарегистрировано 25 595 человек, то есть на 25% больше, чем в 2017 году.
Также популярно направление консультирования по вопросам информатизации — 24 301 специалист. В этой сфере за год зарегистрировалось 3 159 человек, что на 13% больше, чем в 2017 году. А третьим по популярности направлением оказалась сфера обработки данных — 18 744 специалистов. За год зарегистрировалось 4 499 таких специалистов, то есть на 24% больше, чем в 2017 году.
Больше всего IT-специалистов, около 75% от всего количества по Украине, регистрируется в крупных городах с населением более 100 тыс. жителей, фактически, это уровень областных центров.
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