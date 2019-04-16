16.04.2019 17:41

Индекс потребительских цен в Харькове превысил общеукраинский

Региональные статистики подели итог роста цен на основные потребительские товары. Больше всего подорожали овощи.



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Индекс потребительских цен в Харьковской области в марте 2019 по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,0%, (в Украине - 100,9%).

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли в среднем на 0,4%.

Больше всего подорожали овощи на 4,7%. Выросли цены на рыбу и продукты из рыбы, продукты переработки зерновых, молочные продукты, фрукты на 3,9-1,2%.

В то же время подешевели яйца на 5,5%, масло подсолнечное, хлеб, мясо и мясопродукты, сахар на 1,7-0,6%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%.

Одежда и обувь подорожали на 11,6%, в том числе, обувь - на 19,5%, одежда - на 5,9%.

В сфере транспорта цены выросли на 1,5%, что связано с подорожанием проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 5,3% и 4,3% соответственно.

Уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива остался без изменений.