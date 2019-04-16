Индекс потребительских цен в Харькове превысил общеукраинский

Региональные статистики подели итог роста цен на основные потребительские товары. Больше всего подорожали овощи.
Индекс потребительских цен в Харьковской области в марте 2019 по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,0%, (в Украине - 100,9%).
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли в среднем на 0,4%.
Больше всего подорожали овощи на 4,7%. Выросли цены на рыбу и продукты из рыбы, продукты переработки зерновых, молочные продукты, фрукты на 3,9-1,2%.
В то же время подешевели яйца на 5,5%, масло подсолнечное, хлеб, мясо и мясопродукты, сахар на 1,7-0,6%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%.
Одежда и обувь подорожали на 11,6%, в том числе, обувь - на 19,5%, одежда - на 5,9%.
В сфере транспорта цены выросли на 1,5%, что связано с подорожанием проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 5,3% и 4,3% соответственно.
Уровень цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива остался без изменений.
Очень эмоциональный день, что имеет свои плюсы: творческий потенциал, интуиция, общительность и креативность сегодня на высоте. Дерзайте, чтобы получить приятные дивиденды.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Дождь начнется еще до рассвета, местами гроза, порывы ветра 15–20 м/с. Но к середине дня распогодится.
Сегодня отмечается праздник, название которого первоначально вызывает ассоциации на тему вокальных способностей человека.
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давл.:
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