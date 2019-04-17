17.04.2019 14:31

Харьковчане увеличили отчисления на пенсии и прочие социальные блага

В течение января-марта 2019 года плательщики региона уплатили 3 426,9 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.



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Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 677,1 млн грн (или на 24,6%), отметили в Главном управлении фискальной службы Харьковской области.



В марте 2019-го поступления составили 1 171,2 млн грн, что на 223,8 млн грн (23,6%) больше прошлогодних.



Причем, по сведениям налоговиков, перечисления на соцстрах увеличивались от месяца к месяцу: в январе 2019 года – 1 110,3 млн грн, феврале – 1 145,4 млн грн, марте – 1 171,2 млн гривен.



Полученные средства единого социального взноса направляются на обеспечение пенсионных и социальных программ граждан. Поэтому, очень важно, чтобы все работодатели не допускали выплату заработной платы «в конвертах», отмечают фискалы.