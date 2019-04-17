Главная Новости Экономика и промышленность Харьковчане увеличили отчисления на пенсии и прочие социальные блага
17.04.2019  14:31   

Харьковчане увеличили отчисления на пенсии и прочие социальные блага

В течение января-марта 2019 года плательщики региона уплатили 3 426,9 млн грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.


// Facebook

Указанная сумма превысила прошлогодние поступления на 677,1 млн грн (или на 24,6%), отметили в Главном управлении фискальной службы Харьковской области.

В марте 2019-го поступления составили 1 171,2 млн грн, что на 223,8 млн грн (23,6%) больше прошлогодних.

Причем, по сведениям налоговиков, перечисления на соцстрах увеличивались от месяца к месяцу: в январе 2019 года – 1 110,3 млн грн, феврале – 1 145,4 млн грн, марте – 1 171,2 млн гривен.

Полученные средства единого социального взноса направляются на обеспечение пенсионных и социальных программ граждан. Поэтому, очень важно, чтобы все работодатели не допускали выплату заработной платы «в конвертах», отмечают фискалы.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  гфс, есв, налоги, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.04 Власть Перед выборами Львовская область резко догнала Харьковщину по количеству зарегистрированных миллионеров 11.04 Экономика и промышленность Официально на Харьковщине 113 миллионеров 10.04 Экономика и промышленность В Харькове растет количество начинающих предпринимателей
 
 

Видео

Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский". ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 