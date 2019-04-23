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23.04.2019  10:55   

Уклонист от налогов не доплатил государству почти миллион гривен

Во время досудебного расследования предприниматель возместил государству ущерб более 1 млн. гривен за умышленное уклонение от уплаты налогов.


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В 2018 году предприниматель при подаче налоговой декларации плательщика единого налога из корыстных побуждений занизил сумму полученного дохода в налоговой отчетности. Тем самым бизнесмен совершил умышленное уклонение от уплаты единого налога, в результате чего государству был причинен убыток на сумму свыше 881 тыс. грн.

В апреле 2019-го указанному лицу сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК Украины.

Во время проведения досудебного расследования предприниматель возместил причиненный ущерб в полном объеме в сумме более 1133 тыс. грн.

В связи с чем следователи налоговой милиции Харьковской области закончили досудебное расследование уголовного производства и направили в суд ходатайство об освобождении от уголовной ответственности по факту умышленного уклонения от уплаты налогов физическим лицом-предпринимателем.

Источник:   ГУ ГФС
 Тэги:  налоги, гфс, харьков
 
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