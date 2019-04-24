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24.04.2019  08:41   

Харьковское отделение антимонопольного комитета оштрафовало компании-«прокладки» за нарушения при проведении закупок для региональных газовиков

Оштрафованные ООО «УКРАЇНСЬКЕ НАСІННЯ» и ОООО Торговый дом «АГРО-СТАНДАРТ» искажали условия тендера, создавая предусловия для коррупционной схемы.


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В ходе осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции, территориальным отделением установлено, что действия ООО Агрофирма «УКРАЇНСЬКЕ НАСІННЯ» и ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «АГРО-СТАНДАРТ», которые заключаются в согласовании ими во время их подготовки и участия в торгах на закупку :

- проведенных публичных акционерных обществ «Укргаздобыча» в лице филиала газопромышленного управления «Шебелинкагаздобыча»;

- проведенных публичных акционерных обществ «Укргаздобыча» в лице филиала буровое управление «Укрбургаз»,

является нарушением, предусмотренным пунктом 1 статьи 50, пунктом 4 части второй статьи 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов, при их участия в торгах.

На ответчиков ООО Агрофирма «УКРАЇНСЬКЕ НАСІННЯ» и ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «АГРО-СТАНДАРТ» наложен штраф в соответствии с действующим законодательством Украины.

Источник:   АМКУ
 Тэги:  антимонопольный, прокладка, харьков, торги, нарушения, штраф
 
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