Харьковское отделение антимонопольного комитета оштрафовало компании-«прокладки» за нарушения при проведении закупок для региональных газовиков

Оштрафованные ООО «УКРАЇНСЬКЕ НАСІННЯ» и ОООО Торговый дом «АГРО-СТАНДАРТ» искажали условия тендера, создавая предусловия для коррупционной схемы.
В ходе осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства о защите экономической конкуренции, территориальным отделением установлено, что действия ООО Агрофирма «УКРАЇНСЬКЕ НАСІННЯ» и ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «АГРО-СТАНДАРТ», которые заключаются в согласовании ими во время их подготовки и участия в торгах на закупку :
- проведенных публичных акционерных обществ «Укргаздобыча» в лице филиала газопромышленного управления «Шебелинкагаздобыча»;
- проведенных публичных акционерных обществ «Укргаздобыча» в лице филиала буровое управление «Укрбургаз»,
является нарушением, предусмотренным пунктом 1 статьи 50, пунктом 4 части второй статьи 6 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов, при их участия в торгах.
На ответчиков ООО Агрофирма «УКРАЇНСЬКЕ НАСІННЯ» и ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «АГРО-СТАНДАРТ» наложен штраф в соответствии с действующим законодательством Украины.
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