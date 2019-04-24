Стеклянный центр на «Стекляшке» выставили на распродажу

Антимонопольный комитет Украины разрешил компаниям американской и чешско-украинской кампаниям купить шестиэтажный бизнес-центр Platinum Plaza в Харькове, говорится в сообщении АМКУ.
«Предоставлено разрешение компании The Goldman Sachs Group Inc. (город Нью-Йорк) на опосредованное (через компанию UCPIH LTD) вместе с компанией Dragon Capital Investments Limited приобретение контроля над БЦ «Платинум Плаза»», - отметили в комитете, передает Liga.
По информации ProfiDOM.com.ua, Dragon Capital Investments Limited входит в группу компаний Dragon Capital гражданина Чехии Томаша Фиалы.
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