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25.04.2019  15:46   

Харьковчане, несмотря на подорожание, на «последние» бросились скупать продукты перед Пасхой (СТАТИСТИКА)

Региональные статистики фиксирую практически «предновогодний» рост активности розничного товарооборота


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С января по март региональные статистики зарегистрировали более 19 млрд. гривен розничного товарооборота.

За апрель, по оценкам специалистов розничный товарооборот может составить более 6 млрд.

Оптимизму статистикам добавил тот факт, что индекс физического оборота (за вычетом влияния  инфляции) харьковчане накупили, по сравнению с прошлым годом на 12,4% больше.

Весенние закупки в марте превысили февральские почти на шестую часть.

Розничный товарооборот супермаркетов, гастрономчиков и предприятий (юридических лиц), основным видом экономической деятельности которых является розничная торговля, в январе-марте 2019 составлял 13718,6 млн.грн, в марте 2019 – 4 947,4 млн.грн.

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  розница, супермаркет, харьков, покупка, статистика, продукты, инфляция
 
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