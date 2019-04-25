Харьковчане, несмотря на подорожание, на «последние» бросились скупать продукты перед Пасхой (СТАТИСТИКА)

Региональные статистики фиксирую практически «предновогодний» рост активности розничного товарооборота
С января по март региональные статистики зарегистрировали более 19 млрд. гривен розничного товарооборота.
За апрель, по оценкам специалистов розничный товарооборот может составить более 6 млрд.
Оптимизму статистикам добавил тот факт, что индекс физического оборота (за вычетом влияния инфляции) харьковчане накупили, по сравнению с прошлым годом на 12,4% больше.
Весенние закупки в марте превысили февральские почти на шестую часть.
Розничный товарооборот супермаркетов, гастрономчиков и предприятий (юридических лиц), основным видом экономической деятельности которых является розничная торговля, в январе-марте 2019 составлял 13718,6 млн.грн, в марте 2019 – 4 947,4 млн.грн.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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