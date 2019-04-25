Статистики вывели новый индекс строительной активности Харькова – 124% от прошлогоднего

Строительная отрасль стабильно обеспечивает работой харьковчан и трудовых мигрантов
Еще до начала легального строительного сезона официальная статистика отрапортовала о том, сто каждая 10 стройка в Украине выполнена в Харькове.
Объем произведенной строительной продукции предприятиями области в январе-марте 2019 составил 2,9 млрд, или 10,9% общегосударственного объема выполненных строительных работ.
По объему производимой строительной продукции Харьковская область заняла 3 место среди регионов Украины.
Индекс строительной продукции по сравнению с январем-мартом 2018 составил 124,1%.
Строительство зданий увеличилось на 5,5%, в т.ч. жилых - на 6,9%, нежилых - на 2,9%; инженерных сооружений - на 38%.
Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 88% от общего объема производимой строительной продукции, капитальный и текущий ремонты - 6,4% и 5,6% соответственно.
Строительные работы выполнялись во всех городах областного значения (кроме г.. Люботин) и 12 районах области.
Предприятиями Харькова произведено 45,4% общеобластного объема производимой строительной продукции.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем преимущественно по области кратковременный дождь, гроза.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
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