Каждая десятая тонна загрязнения в регионе выбрасывалась в воздух в Харьковских пробках

Статистики подсчитали выбросы загрязняющих веществ в харьковский воздух от стационарных источников загрязнения в 2018 году.
Объемы загрязняющих веществ (без учета выбросов диоксида углерода), поступивших в воздушный бассейн Харьковской области в 2018 году составили 44,7 тыс.т, что на 0,5% меньше, чем в 2017 году.
Большинство выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух - от процессов сжигания в энергетике и перерабатывающей промышленности (50,1% от общего объема выбросов).
Из общего количества выбросов загрязняющих веществ наибольшую часть составляют вещества в виде взвешенных твердых частиц (микрочастицы и волокна) - 23,6% от общего объема выбросов, диоксид и другие соединения серы - 20,9%.
Кроме того, от стационарных источников загрязнения поступило 7281,4 тыс.т диоксида углерода, что на 26,3% больше, чем в прошлом году.
Среди городов областного значения и районов области наибольшее количество выбросов в Змиевском (26,3% от общего объема выбросов), Чугуевском (14,9%) районах и Харькове (10,7%).
Даже если вам кажется, что все под контролем, принятие важных решений лучше отложить на потом – есть риск совершить немало ошибок.
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