Главная Новости Экономика и промышленность Каждая десятая тонна загрязнения в регионе выбрасывалась в воздух в Харьковских пробках
26.04.2019  16:43   

Каждая десятая тонна загрязнения в регионе выбрасывалась в воздух в Харьковских пробках

Статистики подсчитали выбросы загрязняющих веществ в харьковский воздух от стационарных источников загрязнения в 2018 году.


// facebook

Объемы загрязняющих веществ (без учета выбросов диоксида углерода), поступивших в воздушный бассейн Харьковской области в 2018 году составили 44,7 тыс.т, что на 0,5% меньше, чем в 2017 году.

Большинство выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух - от процессов сжигания в энергетике и перерабатывающей промышленности (50,1% от общего объема выбросов).

Из общего количества выбросов загрязняющих веществ наибольшую часть составляют вещества в виде взвешенных твердых частиц (микрочастицы и волокна) - 23,6% от общего объема выбросов, диоксид и другие соединения серы - 20,9%.

Кроме того, от стационарных источников загрязнения поступило 7281,4 тыс.т диоксида углерода, что на 26,3% больше, чем в прошлом году.

Среди городов областного значения и районов области наибольшее количество выбросов в Змиевском (26,3% от общего объема выбросов), Чугуевском (14,9%) районах и Харькове (10,7%).

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  загрязнение, воздух, харьков, статистика, выбросы, пробки
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.08 Экономика и промышленность Харьков в лидерах украинских городов с минимальными уровнями загрязнения воздуха 15.02 Власть В Харькове оштрафовали птицефабрику 17.07 Общество Экологи проверяют воду в реке Мерла
 
 

Видео

В Харькове ремонтируют мемориальные комплексы к 9 мая
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 