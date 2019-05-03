Плательщики Харьковщины перевыполнили план по налогам

В течение четырех месяцев 2019 года в бюджеты всех уровней обеспечен сбор 15,0 млрд. Грн. налогов и сборов.
Указанная сумма на 4,7 млрд грн превысила поступления соответствующего периода прошлого года, а темп роста сбора платежей составил 145,7%, отметили в ГУ ГФС в Харьковской области.
В частности, в Государственный бюджет поступило 9,7 млрд грн, в местный бюджет – более 5,3 млрд грн.
Среди источников наполнения Сводного бюджета:
налог на доходы физических лиц – 4,1 млрд грн., (на 662,5 млн грн больше прошлогоднего показателя),
НДС – 1,9 млрд грн (+ почти 300 млн грн),
налог на прибыль -1,1 млрд грн (+ около 500 млн),
единый налог – 1,0 млрд грн (+ 191 млн грн),
рентная плата – 5,6 млрд грн (+ 3,0 млрд грн),
земельный налог и арендная плата – 572,8 млн грн (+ 105,7 млн грн).
В ГУ ДФС в Харьковской области отмечают гражданское сознание налогоплательщиков региона. Ведь платя налоги, они тем самым участвуют в решении экономических и социальных задач.
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