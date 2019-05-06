Прошлогодняя картошка на «майские» побила 10 летний рекорд

За выходные очередная часть борщевого набора в Харькове стала еще дороже.
«Декоммунизация» овощехранилищ приводит к ежегодным перекосам в стоимости овощей длительного хранения. Вслед за луком, морковкой и капустой вверх подскочили цены на очередную составляющую классического борщового набора.
Так, на сегодняшний день производители отгружают картофель урожая 2018 года по 11-18 грн / кг ($ 0,41-0,67 / кг) в зависимости от качества, сорта и объема партии, практически на 80% дороже, чем в конце на прошлой неделе. Для сравнения: картофель на рынке Украины неделю назад предлагали к продаже не дороже 9 грн / кг ($ 0,34 / кг).
По словам операторов рынка, повышать цены на картофель фермерам удается за счет сезонного сокращения предложения в условиях стабильного спроса. Также стоит отметить, что оптовые компании нередко жалуются на нехватку качественного картофеля у производителей, не позволяет им сформировать достаточное количество партий закупки.
Также на рынке присутствует импортная картошка нового урожая производства Италия. Цены на раннюю продукцию стартуют от 35- 40 грн / кг ($ 1,49 / кг). Но из-за высокой стоимости спрос на данную продукцию остается сдержанным.
Добавим, что на данный момент цены на картофель в Украине уже превышают максимальный уровень на начало мая как минимум за последние 10 сезонов!
Так, на сегодняшний день прошлогодняя картошка в Украине стоит в среднем в 4 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.
При этом операторы рынка уверены в дальнейшее подорожание данной продукции, поскольку процент некондиционной картофеля в этом году достаточно высок, а запасы в хозяйствах населения продолжают стремительно сокращаться.
Звезды предоставят возможность добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
В Харькове до самого вечера будет держаться облачная погода, и лишь под конец дня небо очистится. Без осадков.
6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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