Цены на алкоголь и сигареты с лета 2019 будут расти

Стоимость харьковской табачной продукции будет расти ускоренными темпами из-за дальнейшего повышения ставок акцизного сбора.
Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете Нацбанка за апрель.
В частности, в 2019 году рост цен на табачную продукцию ожидается на уровне 19%, подорожание алкогольной продукции прогнозируется в пределах 6-9% ежегодно в 2019-2021 годах.
Указано, что в марте 2019 года темпы роста цен на алкогольные напитки остались практически неизменными (9,9% г/г).
В свою очередь рост цен на табачные изделия, несмотря на повышение акцизов, замедлился (до 24,0% г/г). В частности, это может объясняться тем, что индексация специфических ставок акцизного налога на табачные изделия (на 20%) была меньше, чем темпы роста цен на эти товары, говорится в отчете.
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В Харькове до самого вечера будет держаться облачная погода, и лишь под конец дня небо очистится. Без осадков.
6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
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