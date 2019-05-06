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06.05.2019  09:22   

Цены на алкоголь и сигареты с лета 2019 будут расти

Стоимость харьковской табачной продукции будет расти ускоренными темпами из-за дальнейшего повышения ставок акцизного сбора.


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Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете Нацбанка за апрель.

Что это значит

В частности, в 2019 году рост цен на табачную продукцию ожидается на уровне 19%, подорожание алкогольной продукции прогнозируется в пределах 6-9% ежегодно в 2019-2021 годах.

Указано, что в марте 2019 года темпы роста цен на алкогольные напитки остались практически неизменными (9,9% г/г).

В свою очередь рост цен на табачные изделия, несмотря на повышение акцизов, замедлился (до 24,0% г/г). В частности, это может объясняться тем, что индексация специфических ставок акцизного налога на табачные изделия (на 20%) была меньше, чем темпы роста цен на эти товары, говорится в отчете.

Источник:   НБУ
 Тэги:  табак, сигареты, харьков, алкоголь, акциз, цена
 
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