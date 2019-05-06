Харьковщина уверенно заняла место на пьедестале лидеров производства круп в Украине

По последним отчетам аналитиков 68% производимых круп в Украине производят всего пять областей.
В частности, крупнейшим производителем круп среди областей Украины является Киевщина, которая в 2017 году произвела их 30,4 тыс. тонн. На втором месте - Хмельницкая (21,5 тыс. Тонн), на третьем - Харьковщина (19,9 тыс. тонн).
Четвертое и пятое место среди лидеров по производству муки занимают Днепропетровщина и Херсонщина, которые в 2017 году произвели 19 тыс. тонн круп и 12,9 тыс. тонн соответственно.
Звезды предоставят возможность добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
В Харькове до самого вечера будет держаться облачная погода, и лишь под конец дня небо очистится. Без осадков.
6 мая 1995 года в Харькове введен в эксплуатацию участок третьей, Алексеевской, линии.
влажн.:
давл.:
ветер: