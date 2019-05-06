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06.05.2019  13:15   

Харьковщина уверенно заняла место на пьедестале лидеров производства круп в Украине

По последним отчетам аналитиков 68% производимых круп в Украине производят всего пять областей.


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В частности, крупнейшим производителем круп среди областей Украины является Киевщина, которая в 2017 году произвела их 30,4 тыс. тонн. На втором месте - Хмельницкая (21,5 тыс. Тонн), на третьем - Харьковщина (19,9 тыс. тонн). 

Четвертое и пятое место среди лидеров по производству муки занимают Днепропетровщина и Херсонщина, которые в 2017 году произвели 19 тыс. тонн круп и 12,9 тыс. тонн соответственно.

Источник:   agroreview
 Тэги:  крупа, харьков, производство, лидер
 
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